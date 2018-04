Argentina y Chile, empatados

(Especial para LA OPINION, desde San Juan). Abriendo la serie, Nicolás Jarry le ganó Nicolas Kicker por 4-6 7-6(6) y 6-2. En el segundo partido, Schwartzman, claro favorito en los papeles, tuvo que batallar más de la cuenta ante Chistian Garín y recién lo pudo quebrar en el tercer set por 7-6 -6-7 y 6-2. Este sábado a partir de las 14 hs. se juega el dobles y después los singles.



LA OPINIÓN EN SAN JUAN

Una victoria de Nicolás Kicker por sobre Nicolás Jarry, podía marcar la tendencia de la serie, porque habría mucho las posibilidades de terminar la primera jornada dos puntos arriba, descontando claro la victoria de Schwartzman. Estuvo cerca el hombre nacido en Merlo, Provincia de Buenos Aires, hizo todo bien hasta el tie break, ahí comenzó a fallar, se le escapó el set y con ello el partido. En el set definitivo fue ampliamente superado por el chileno, que en definitiva se llevó el partido por 4-6 7-6 (6) y 6-2. El partido comenzó favorable para el argentino que quebró en el primer game. A partir de ahí se lo vio prendido, concentrado y seguro. Actuación que pudo mantener en todo el trámite del primer set, incluso tuvo la posibilidad de volver a quebrar en el quinto juego, tuvo tres posibilidades para ponerse 4-1. A veces cuando se pierden claras posibilidades de quebrar, puede actuar negativamente en el jugador, afortunadamente para Kicker no fue el caso y pudo quedarse con el set inicial con la misma seguridad y aplomo que evidencio durante todo el juego. En el segundo set, comenzó sacando Jarry, al igual que en el primer set, esta vez no hubo posibilidad de quiebre para el argentino. Cada uno conservó su saque para llegar tie break, un punto de ebullición extra. Estuvo el argentino 2-4 pero dos errores de Jarry lo volvieron a poner a tiro e igualar el marcador, pero no tuvo el pulso y la seguridad de los game anteriores, cometió dos errores no forzados seguidos y se le escapó el set para ir a un tercero y definitivo. Posteriormente, todo lo bueno que había hecho el argentino, se le fue al final del segundo set, si esto fuera poco, comenzó perdiendo su servicio y con ello el partido, porque nunca pudo contrarrestar los misiles que tiraba desde el fondo de cancha el nieto de Jaime Fillol, cada vez más seguro y dominando todos los sectores de la cancha, cedió dos veces su servicio y vio como en un abrir y cerrar de ojos se le escapó el set definitivo y así el partido. No tuvo reacción, nunca pudo volver a su juego y el primer punto cruzó la Cordillera.



EMPATO EL PEQUE

El primer ser fue parejo hasta en los quiebres, uno por cada lado para llegar a la instancia, siempre traumática del tie break. La hinchada argentina entendió el momento e hizo sentir la presencia mayoritaria y el “Peque” fue el jugador número 15 del ranking y se llevó con holgura la muerte súbita por 7-2 y así se metió en el bolsillo el primer set. En el segundo Schwartzman sacó 5-4 para partido, no hizo nada bien, Garín le quebró el saque para llegar a otro tie break, en este fue muy superior el chileno que estampó en la planilla un 7-2 y puso el partido en sets iguales. Momento de incertidumbre en el Aldo Cantoni, el gran favorito tenía dudas y no podía plasmar en la cancha la diferencia que hay en el circuito entre ambos jugadores. Pero, lo escribimos en anteriores informes, la Copa Davis no tiene en cuenta el ranking. En el set definitivo, en un abrir y cerrar de ojo la pantalla decía que el Peque ganaba 4-0 y fue al saque para estirar la diferencia, otra vez falló, algo que tendrá que mejorar mucho para el partido de este sábado con Jarry y le dio aire otra vez al chileno. Pero Garín no se ayudó a sí mismo perdiendo su saque y el argentino tenía la posibilidad de cerrar el partido con su saque. Figurita repetida, no lo pudo aprovechar y cedió su saque, un verdadero karma en el partido para el jugador nacido en Capital Federal. Claro que Garín se pareció bastante con el servicio, no pudo aprovechar el quiebre y Schwartzman se llevó el partido igualando la serie y poniendo algo de tranquilidad en el campamento argentino y en la gente.

El dobles, en Argentina una incógnita. Si bien en el sorteo Daniel Orsanic confirmó a Duran-González para el partido, en el Cantoni nadie podía asegurar que no haya alguna modificación, todos los cañones apuntaban a Guido Pella para hacer dupla con Máximo González.

Aldo Cantoni: si bien hubo una gran presencia de público, no estuvo lleno. Según los cálculos había en la en el estadio alrededor de 800 chilenos, la mayoría en un sector, pero otros desparramados en diferentes sectores, muchos con la camiseta roja y al lado un simpatizante nacional. Un verdadero ejemplo de civilidad. Para aplaudir y celebrar. Para este sábado es de esperar un lleno total y un gran clima.