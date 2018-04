sensaciones y sentimientos

LOS FUTBOLISTAS SON INTELIGENTESMuchas veces, terminado un partido de fútbol y el consiguiente fragor de la lucha (eso del “fragor” no siempre es así, pero vamos a darle a los jugadores el beneficio de la duda), si se han destacado serán el principal objetivo de los periodistas de campo, quienes -una vez que se han asegurado de que a los jugadores les queda el aire suficiente para hablar- les lanzarán directamente y al centro del arco preguntas inesperadas, punzantes como flechas, como “¿Partido difícil, no es cierto, Rodriguez?”, “Ese gol que hicieron sobre el último minuto y que les permitió el empate ¿es útil para ustedes?”, “¿Se sintieron preocupados cuando iban perdiendo?” “¿Fue penal cuando usted le dio esa patada al delantero dentro del área cuando él iba a patear al arco?”Si su equipo ha ganado dos partidos seguidos o más, las preguntas serán “Teniendo en cuenta cómo vienen ganando, ¿se sienten ya campeones?”, a lo que la respuesta obligada será: “Todavía falta mucho, nosotros vamos partido por partido”. Si el jugador es goleador le preguntarán “¿Cómo se siente, Fernández al hacer todos los goles?”, llegando entonces la respuesta previsible “Yo juego para el equipo, los partidos los ganamos todos los jugadores”.Otras preguntas tienen el mismo y escaso grado de compromiso para los jugadores “¿Tuvieron que correr mucho, López?”, “¿Se siente cómodo en la función de carrilero, González?”, por lo que la respuesta será “Yo juego para el equipo. Es el técnico el que decide en qué posición me va a poner”, y despedirán a los interrogados con la consiguiente “Ahora a las duchas y a gozar del triunfo, Pérez”.Ahora una pausa para que ustedes, lectores; y nosotros, autores, nos repongamos del profundo efecto que nos han causado tan comprometedoras preguntas y tan filosas respuestas y sigamos con el texto propiamente dicho.No se sabe muy bien si es porque su función no es opinar (los comentaristas son los que están en las casillas a tal efecto tomando café, mientras miran desde arriba, al mismo tiempo que su compañero de cabina cuentan como al pasar lo que pasa (cuando pasa) en la cancha; por eso, es evidente que a los noteros de nivel de piso con césped se les ha reducido la posibilidad de mayor amplitud intelectual y el tiempo sólo les alcanza para tres o cuatro preguntas.El fútbol es por sobre todo un juego de estrategia. El gol es un premio -o castigo- de muchísimo peso que llega en ciertas condiciones y cuando quiere y, como dice el lugar común, con cuentagotas. El futbolista entonces sabe que la posibilidad total debe dividirse por 22 (o también por 23 o 25).Hay situaciones de defensa y ataque previstas por los técnicos y también jugadas que, en base a ellas, improvisan los jugadores, quienes deben decidir en minúsculos instantes qué hacer para concretar esa posibilidad que puede definir el partido.De ese molde también podrán surgir las preguntas que se les formularán al final del partido y que seguramente serán contestadas con verdad por los jugadores. Ocurrirá entonces que, al contestar sobre el gol inesperado sobre el último minuto y que les hizo ganar el partido, serán sinceros y dirán que la intención era tirar un “centro” pero, como le erraron un poco a la pelota, ella tomó efecto y se desvió hacia el ángulo imposible para el arquero.