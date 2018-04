Talento oculto en un grito de conquista

Uno, con el afán de ser un buen entrenador, vive corrigiendo y, por ese proceder crea un alumno perezoso de pensamiento. Y si un atleta no piensa no debe ser considerado tal. Es más, creo que en eso se diferencia un deportista común del atleta, que piensa. Lo dijo Descartes, y nadie piensa cuando lo decimos: “pienso, luego existo”. Pensar lleva su tiempo, su introspección. La reflexión es otra característica del buen pensar. El discernir es separar lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo que sirve y lo que no, ó, no tanto.

Y en el deporte uno debe pensar, sino no existís, sos uno más. Si querés diferenciarte del resto necesitas pensar. Cuando no traes desde cuna un talento nato tienes que pensar en demasía. Y si tu entrenador piensa por vos está rotundamente equivocado. Uno debe pensar. El entrenador crea una postura, destaca una técnica, enseña a respirar, dicta una fuerza en especial para un fin, corrige el agarre (en el caso del levantamiento de pesa), explica, preconiza la visión del movimiento, detecta errores, DETECTA CONSTANTEMENTE ERRORES, pero…, no puede decirlos, solo identificarlos, luego es el atleta el que debe pensar, y su entrenador ejercer ese rol de pensamiento. Si determinaste los defectos es el alumno el que debe esforzarse en entender, no anularse en no entender. Pensar parece sencillo y la práctica indica lo contrario. Por eso no hagamos alumnos dispersos y perezosos. Los mañas se enseñan, los secretos no se guardan pero el clic, ese pum Garibaldi (que en realidad es una canción italiana que nada tiene que ver con “caer” en el sentido de entender a pleno algo simple, esa Eureka que todos debemos conquistar, no solo Arquímedes y, ¡por favor vestidos!, a eso me refiero, a lo conseguí). No deseo que esta nota sea metafórica, quiero esa Eureka (en griego: “lo conseguí”) del deportista. Necesitamos más alumnos Eureka que perezosos. El entrenador puede, en un abrir y cerrar de ojos corregir pero, si el alumno no lo decodifica no se crea un paso hacia delante, se estanca en el mismo lugar, el objetivo está inconcluso. Nuestra modalidad, es un área donde prevalece la mecánica, los gestos son reiterados, todo es por repetición (piensen en la palabra: Repetición). Todo es repetido, mecánico, reiterado y no siempre sirve. Es ahí donde deben comprender para entender algo extremadamente simple: diferenciar lo mecánico de lo pensado. Un movimiento si se piensa antes, y decodificamos todo lo que requiere el ejecutarlo, no va a salir mecánico, va a tener un plus, en vez de mecánico sale con talento. Por eso, piensen y griten Eureka.