Liga: El primero y goleada

En el inicio de la tercera fecha de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético de Rafaela goleó 5-1 al Deportivo Tacural y de esta manera sumó sus primeros puntos en el año, saliendo así del fondo de las posiciones. Los goles de la “Crema” fueron anotados por Nicolás Toloza (PT 30m y ST 43m), Juan Esquivel (PT 42m), Tomás Bonilla (ST 1m) y Enzo Bertero (ST 40m). Para la visita había puesto el 1-0 parcial Kevin Alassia (PT 5m). En Reserva ganó Atlético 4-116.00 hs. (Reserva 14.30 hs.): Ferro vs Florida (Víctor Colman), Unión vs Ben Hur (Silvio Ruíz), Humberto vs Peñarol (Franco Ceballos), Sportivo vs Quilmes (Roberto Franco), 9 de Julio vs Ramona (Enrique Calderón), Brown vs Libertad (Guillermo Tartaglia).Este sábado se ponen en marcha los principales torneos de Inferiores de Primera A y B. En el principal grupo liguista estarán jugando: Ferro-Sportivo, 9 de Julio-Unión, Libertad-Peñarol, Quilmes-Brown, Ben Hur-Atlético. Libre: Ind. San Cristóbal.