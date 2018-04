Buscan evitar embargos de la AFIP a las Pymes

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Representantes de Industriales Pymes Argentinos (IPA) mantuvieron una reunión con el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción, Mariano Mayer, en la que analizaron el sistema de embargos a las fábricas por parte de la AFIP.

Según la cámara empresaria, Mayer anunció que la administración central está realizando una revisión del sistema para evitar perjuicios en el funcionamiento a las fábricas y así achicar el número de industrias afectadas por ese accionar, que el año pasado trepó a 250.000 según cifras oficiales.

Una comitiva del IPA encabezada por su presidente, Daniel Rosato, e integrada por el vicepresidente Marco Meloni; el secretario, Nicolás Santos; y los vocales Alejandro Bartalini, Jorge Poteca y Federico Vaccarezza, avanzó junto a Mayer en la agenda de necesidades de las pymes industriales.

El funcionario, según un comunicado de la entidad, insistió en la importancia de profundizar el diálogo con los representantes del sector, pero también mostró disposición a resolver de manera concreta las urgencias de las fábricas.

En ese sentido, le adelantó al IPA que el Gobierno trabaja intensamente en una actualización del sistema de embargos de la AFIP para evitar parálisis en la producción.

El análisis está centrado en el desarrollo de una aceitada red integrada por el organismo recaudador, los bancos y el sector público "con el objetivo de no generar perjuicios a las Pymes", según enfatizó Mayer.

El funcionario además detalló que durante el 2017 fueron afectadas 250.000 empresas por distintas formas de embargos, lo que generó que la Secretaría Pyme haya puesto su "voluntad en mejorar el sistema".

El IPA planteó además los conflictos en la competitividad que generaron la deficiente distribución de la energía eléctrica y los aumentos en los precios de los servicios públicos. "Al fuerte encarecimiento de las tarifas, se le suma la mala calidad del servicio, lo que genera un cóctel explosivo sobre las pymes industriales", alertó Rosato en el encuentro.



CUCIOLLI VOLVIO SOBRE

LOS PASOS DE ABAD

El nuevo Administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuciolli, dejó sin efecto una medida del ex titular del organismo, Alberto Abad, que había disuelto una dependencia encargada de fiscalizar el trabajo no registrado y controlar a monotributistas.

De este modo, Cuciolli volvió a poner en funcionamiento la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, según informó la Unión del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP). Consultado sobre el tema el secretario General del gremio, Julio Estévez, manifestó que "desde la disposición de Abad señalamos el grave error que constituía disolver el área que fiscalizaba el trabajo en negro y controlaba a los monotributistas".

"Vemos con sumo agrado que el nuevo administrador entendió que es indispensable tener todas las herramientas activas para poder blanquear a los millones de trabajadores que no tienen derecho a obra social, jubilación ni representación gremial porque están sin registrar", agregó.