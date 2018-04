Macri destacó el potencial turístico de la Argentina

Al reunirse con gobernadores del NEA, dijo que el turismo es "el as bajo la manga" de la Argentina.

BUENOS AIRES, 7 (NA).- En su segunda jornada en el noreste, el presidente Mauricio Macri mantuvo ayer reuniones con los gobernadores de la región y empresarios, al tiempo que definió al turismo como el "as bajo manga" de la Argentina, pero reconoció que existe un "cuello de botella" porque hay "más ideas que financiamiento".

Como primera actividad de la jornada, el mandatario se reunió con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con quien coincidió en la importancia de que la provincia desarrolle circuitos turísticos con un alto grado de inversión, especialmente en el rubro hotelería, para aprovechar los paisajes naturales.

A la vez, el jefe de Estado insistió en la necesidad de promover la instauración de vuelos directos entre Puerto Iguazú y Europa, así como también se comprometió a instar a que Aduana y Migraciones agilicen los trámites de ingreso de turistas que arriban a esa ciudad a través de los pasos fronterizos misioneros.

Más tarde, el líder del PRO mantuvo un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con quien abordó la situación avícola en la provincia y, particularmente, "la propuesta que presentó la empresa Tres Arroyos para hacerse cargo de Cresta Roja", informó el Gobierno.

Finalmente, tras recorrer un nuevo emprendimiento turístico privado en Iguazú, Macri se trasladó hasta el Gala Hotel en la ciudad chaqueña de Resistencia, para disertar en el Primer Encuentro Regional del Noreste del Plan Belgrano. En ese marco, el Presidente lamentó que en la Argentina hay un "cuello de botella" porque hay "más ideas que financiamiento" y remarcó la importancia del turismo en el desarrollo regional.

Además, el jefe de Estado destacó que el turismo es "el as bajo la manga" de la Argentina y celebró que "uno de cada cuatro empleos que se creó fue en el norte". "Es una bomba del desarrollo que está empezando a crecer. El último fin de semana lo hemos visto. No sólo tenemos lugares únicos, sino que somos anfitriones únicos", remarcó el líder del PRO, que estuvo acompañado por el coordinador del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; y los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo; de Formosa, Gildo Insfrán; de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Corrientes, Gustavo Valdés.

Junto a los mandatarios provinciales del NEA, Macri afirmó que pudieron "compartir el optimismo por el futuro" y concluyó: "Somos un equipo, el trabajo de uno repercute en el del otro. Tenemos que ser un equipo responsable".