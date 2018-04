Jaitt no fue a declarar en la causa por abuso de menores

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La mediática Natacha Jaitt no se presentó ayer en los tribunales de Avellaneda, donde había sido citada a declarar por sus dichos en torno a la causa en que se investiga la red de pedofilia entre cuyas víctimas hay jugadores de las divisiones inferiores de Independiente. La Justicia había citado a Jaitt por sus dichos en el programa de Mirtha Legrand, en donde acusó a personajes famosos de integrar una red de pedófilos que abusaba de los jugadores juveniles.Si bien Jaitt no se hizo presente, en su representación fue su hermano Ulises para presentar un escrito ante la fiscal María Soledad Garibaldi. En declaraciones a la prensa, Ulises Jaitt señaló que la fiscal lo atendió "de la mejor" manera y aclaró que su hermana no "estaba en un estado [de salud] para declarar". Se desconoce cuándo será el día en que la mediática se hará presente en el juzgado.