Boca quiere dar otro paso

Boca, entonado por los triunfos en el frente local y en la Copa Libertadores, realizará algunos cambios para buscar tres puntos más que lo acerquen al título de la Superliga, cuando reciba esta noche a Defensa y Justicia, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la 22ª fecha. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports. El elenco de la ribera venció el domingo pasado como local de manera agónica al por entonces escolta Talleres (2-1), lo que le permitió trepar hasta los 50 puntos en la cima de la tabla de posiciones, ocho más que San Lorenzo, nuevo segundo. En tanto, entre semana se impuso por 1 a 0 en la Bombonera sobre el colombiano Junior por la Libertadores, certamen por el que el próximo miércoles deberá visitar a Palmeiras en Brasil. Ante esta seguidilla de partidos, el técnico Guillermo Barros Schelotto le dará descanso a futbolistas que acumularon muchos minutos de juego, como los defensores Leonardo Jara y Paolo Goltz, que serían reemplazados por Julio Buffarini y Santiago Vergini, respectivamente.hoy, a las 13:15, Temperley vs. Lanús y Rosario Central vs. Lanús; a las 15:30, Colón vs. Vélez y a las 17:45, Banfield vs. Olimpo.Argentinos Juniors derrotó a Unión de Santa Fe por 3 a 1 anoche en el estadio "Diego Armando Maradona", en el inicio de la 22ª jornada. Lucas Gamba había puesto en ventaja al Tate, pero el Bicho lo dio vuelta con anotaciones de Jonathan Sandoval y Lucas Barrios en dos oportunidades. En el primer partido, Tigre, con goles de Jacobo Mansilla y Diego Morales, venció por 2 a 0 en Victoria a Gimnasia de La Plata.