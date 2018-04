La seguridad generó un debate picante entre los concejales

El Concejo Municipal aprobó durante 3 horas 14 proyectos de los cuales hubo 13 despachos de comisiones y el restante proyecto sobre tablas porque la actividad es el jueves que viene. El eje temático común estuvo atravesado por la seguridad a través de proyectos presentados por los bloques oficialista y opositor.Aprobaron la campaña “No compre robado”, en el marco del plan de emergencia en seguridad de Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy del 13 de marzo pasado. Jorge Muriel presentó una moción para que vuelva a comisión pero fue votado en contra, perdiendo 6 a 3. La norma aprobada es para desalentar la compra de bienes presuntamente de origen delictivo, las consecuencias de su compra, la difusión de medidas preventivas en los medios tradicionales y las redes sociales, convenios con empresas para que se sumen a esta campaña municipal para denunciar a través de la línea provincial de denuncias anónimas (0800-444-3583), fiscalías, el Centro Territorial de Denuncias (CTD) que funciona en bulevar Santa Fe 750 y las comisarías.Viotti dijo que "es el primero de una serie de proyectos, de importancia por la cantidad de robos de motos, bicicleta, celulares. No depende del Ejecutivo de turno y debe dar los lineamientos y la implementación del programa; el objetivo es trabajar en conjunto. No me parece que vuelva a comisión, dependiendo de lo que diga el Intendente".Muriel le contestó: "no vamos a debatir, no pudo venir el secretario (de seguridad), sé cómo tengo que votar y no hago política con la seguridad". Lisandro Mársico precisó que "utilicemos el reglamento para citar a Bodoira y debatir en la sesión. ¿Por qué el PJ no trajo al funcionario para que fuera productivo?" Hubo 7 votos a favor y las abstenciones de Muriel y Evangelina Garrappa.Otro proyecto fue sobre difundir la labor del CTD. Viotti señaló que "la idea es la difusión, se profundice la existencia y labor del CTD, la mayoría no lo conoce; es una herramienta para descongestionar a las comisarías". Hugo Menossi: "no comprendo la actitud de los concejales kirchneristas... La inseguridad es la principal preocupación de los rafaelinos".Muriel retrucó: "me enorgullece ser kirchnerista, también hay preocupación por la falta de empleo, las tarifas de luz. Hace mucho tiempo que está la difusión del volante de la Dirección de Prevención Ciudadana (lo exhibió ante sus pares) a través de la GUR". Volvió a repetirse la votación: 7 votos positivos y las abstenciones de Muriel y Garrappa...Luego fue el turno del proyecto sobre la campaña de promoción para ingresar a la Policía provincial, de Cambiemos. Sagardoy sostuvo que la cantidad de rafaelinos no supera el 25% del total del personal; es para que conozca las calles, empatía con los vecinos, generar más fuentes laborales. En la reunión con el ministro Pullaro, dijo que si había rafaelinos en la carrera policial del ISEP (Instituto de Seguridad Pública) podían volver a la ciudad; en 2017 hubo uno solo, entonces ¿por qué no promocionarlo?".Muriel agregó que "solicitamos a Lamberto y Pullaro que pusieran una delegación del ISEP en Rafaela, participen en la feria de las carreras". Garrappa señaló que "no hay un trabajo conjunto entre Municipio-Provincia, hay que usar fondos del presupuesto local en la difusión de los medios masivos, invirtiendo recursos de los rafaelinos en instituciones que podrían ser difundidas por la Provincia".Viotti: "dicen que los recursos no están, sino que son mal utilizados, hay que usar la difusión para cosas importantes, la sensación es que a nuestros proyectos le dan muchas vueltas y quieren convertir este cuerpo en una escribanía", disparó.En todo de broma siestera, Menossi propuso el aparato "preocutómetro" para que Silvio Bonafede y Muriel midan las preocupaciones de Garrappa, provocando risas de los presentes. En lo personal conozco agentes policiales que viven en Rafaela y tienen que viajar cientos de kilómetros para trabajar, dejando a su familia.Después fue el turno de un plan coordinado de seguridad barrial, también de los macristas. Visintini: "hay que trabajar en puntos de monitoreo, disminución de delitos, crear el mapa del delito, coordinar entre los niveles del Estado. No es inconveniente crear una subcomisión de seguridad en las vecinales, ya que está previsto en el artículo 28 porque la Vecinal es puente entre el Estado y los vecinos".Luego, se trató la instalación de la Policía Federal en Rafaela. Bonafede dijo que "tengo la noticia que hubo avances pero quiero la respuesta por escrito; estaría designado el lugar y la cantidad de efectivos que vendrán". El lugar elegido es el barrio Fátima donde funcionó la Policía Comunitaria (ver página 9). Marta Pascual: "la seguridad preocupa a los rafaelinos y la delegación de la Policía Federal es positivo por los delitos federales y se hicieron gestiones ante la ministra Bullrich".Garrappa salió a contestar a Viotti: "es rara la escribanía de 2 o 3 votos sobre 10 y decidí abstenerme porque soy coherente". Se aprobó la modificación del proyecto original para que los ministerios de seguridad provincial y nacional y el Municipio informen sobre el estado de avance para que Rafaela cuente con la Policía Federal.se declaró de interés municipal los 80 años del templo y 70 años de ser parroquia. Bonafede: "es caro a mis sentimientos desde mi llegada a Rafaela en el 76, conocí la vida pastoral del cura Corti, sin olvidar el proyecto que se le cambió el nombre a la plaza Rivadavia por Corti. Los planos originales de la parroquia están en un papiro, la comisión organizadora con las actividades para la fiesta del 30 de agosto (concurso de pinturas y fotografías, trabajos de mantenimiento del templo), recordando a (Arturo) Tibaldo primer cura. El trabajo social que se hizo y se hace, el comedor funcionó con más de 100 personas, la cesión de préstamo cuando empezó a funcionar la escuela Dopazo, el gran salón sobre calle Santa Rosa".A decir verdad, hay que analizar a las personas en un todo: Corti tuvo resistencia en la comunidad parroquial por manejos oscuros de los fondos, supuestas correrías por polleras y se peleó públicamente con el obispo Héctor Romero. Además, mencionar los últimos párrocos: Hugo Barbero y el actual José Mezzabarba.exigen a las empresas de colectivos que exhiban carteles en las ventanillas con los derechos para obtener pasajes gratuitos y una campaña del Municipio. Estuvieron presentes Osvaldo Menighini y otros pares de Honrar la Vida, recordando que ayer hubiera cumplido 53 años René Soural (ver página 17).Bonafede dijo que "es una espera indigna de los jubilados para cobrar sus haberes en el banco. Esta ley establece no esperar más de 30 minutos y el DEM elabore campañas para cualquier trámite".la propuesta de Bonafede solicitando apoyar este proyecto en la Legislatura. Los que hablaron hicieron hincapié en que la provincia de Santa Fe tiene la luz más cara del país, citándose un informe del diario La Nación, generando verdadera preocupación por las facturas que les llegaron a los comercios. Generó un extenso debate entre los concejales. ¿Qué efecto puede producir una declaración de este tipo?: fijar una posición y apoyo a Calvo...designaron a Garrappa y Pascual.Mársico pidió información para que continúen las actividades en los meses de enero y febrero.por obras de pavimentación en el ingreso y egreso, generando problemas en las unidades de los colectivos, como destacó Viotti. Mársico preguntó: "¿Por qué le tiene miedo el DEM al concesionario?modificaron artículos 58 y 59 para agregar como fuentes de información a la Gendarmería y a la GUR, y las edades, vehículos, perjuicios ocasionados, divulgando cada 6 meses en la web municipal, los medios masivos y otros lugares.se trató sobre tablas porque vienen el jueves 12 a las 11:30 por un acuerdo de cooperación entre Rafaela y Mentougou-Pekín, mencionándose a la rafaelina Emiliana Hidalgo, funcionaria municipal que está haciendo una maestría en cooperación internacional en Beijing.