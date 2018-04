Kicker y Jarry abren la serie en San Juan

Será hoy a partir de las 14 hs. en el coqueto Aldo Cantoni, de la capital sanjuanina. Algo de sorpresa causó la decisión de Daniel Orsanic, al elegir al jugador nacido en Merlo, Provincia de Buenos Aires, por sobre el bahiense Guido Pella. Luego de este partido jugarán Schwartzman y Garín. Para el partido de dobles que será el que abrirá la jornada del segundo día, los capitanes designaron a Máximo González/Guillermo Durán (Argentina) y Nicolás Jarry/Hans Podlipnik, (Chile), aunque los entrenadores pueden variar los nombres, una hora antes del partido.: Será al mejor de 3 sets y jugándose el match en dos días, antes se hacía en tres. La primera jornada tendrá dos partidos de dobles y el sábado el partido de dobles primero y luego los dos singles, invirtiéndose el orden de los partidos, siempre aclarando que los capitanes pueden optar por otro jugador.ARGENTINA FAVORITASin lugar a dudas que Argentina a priori es el que llega con las mejores chances, teniendo en cuenta la actualidad de Diego Schwartzman, recordando que los dos últimos choques entre el “Peque” y Jarry, fueron sendas victorias para el argentino, las cuales no dejaron lugar a dudas, la primera fue en el ATP Río (7-5 y 6-2), la segunda en Miami (6-3 y 6-1) .Claro que en partidos de Copa de Davis, Schwartzman nunca pudo desarrollar todo su poderío, habrá que ver como llevará la presión de jugar en un estadio cerrado, seguramente colmado y sabiendo que es la máxima carta de Orsanic y es bueno recordar que en Copa Davis siempre es diferente, en algunas oportunidades no se dio la lógica del ranking, ejemplos sobran, y cuando se les consulta a los jugadores, todos coinciden en decir que es un torneo aparte, que entran a jugar otros factores que en la temporada no se dan.Por el lado chileno, Nicolás Jarry es la principal carta para el capitán Nicolás Massú, acá también corre el hecho de pensar que tamaña responsabilidad para el joven trasandino, le puede jugar en contra, cuenta a su favor que no tiene nada que perder y que la presión la tiene Schwartzman, por ser local.Algo extra, Argentina hace dos años levantó la Ensaladera de Plata, al año siguiente se fue al descenso y por historia y resultados es casi una obligación volver al grupo mundial, todos quieren olvidar la derrota y perdida de categoría al caer frente a Kazakhstán en el repechaje disputado en Astana el año pasado.EQUIPOSEl argentino está liderado por Diego Schwartzman, en su mejor temporada, está en el puesto 15 en el ranking ATP, ganador de dos títulos en su carrera (Estambul 2016 y Río de Janeiro 2018) las dos en clay. Lo acompañan Guido Pella, Nicolás Kicker, Máximo González y Guillermo Durán.Por el lado de Chile la esperanza y toda la responsabilidad recae en el joven (22 años) Nicolás Jarry, nieto del legendario Jaime Fillol, tiene un título ATP, ocupa en la actualidad el puesto 64 ATP. Conforman el resto del equipo Christian Garin, Guillermo Llama, Hans Podlipnik y Marcelo Tomás Barrios.