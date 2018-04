Provincial U17 femenino en Ceres

Este fin de semana se desarrollará en Ceres el campeonato Provincial U17 femenino de básquetbol, primer Interasociativo del año. El seleccionado de la Asociación Rafaelina será dirigido por el cuerpo técnico de Ben Hur conformado por Ariel Borda, entrenador, y Gustavo Casazza como asistente.El plantel está integrado por las siguientes jugadoras: Macarena Peralta, Guillermina Berger, Milagros Mazza, Macarena Llerena, Yazmina Barolo, Carolina Castillo, Camila Ferreyra, Lucía Operto, Ana Paula Moya, Valentina Fernández, Valeria Albertissi y Candela Gentinetta.Del torneo en esta oportunidad no participarán las Asociaciones Santafesina y Rosarina, a priori una señal de lo que es claramente un conflicto político con la conducción de la Federación Santafesina. En la semana la ASB emitió un comunicado dando sus razones para no participar, haciendo hincapié en corrimientos de fechas, pero fundamentalmente en que las autoridades de la Federación culminaron sus mandatos el 6 de marzo pasado.Desde lo deportivo, a priori, entre Noroeste y Rafaela estará el campeón del torneo.EL PROGRAMAestadio Club Atlético Ceres Unión, partido 1 17:30 Cañadense vs. Rafaelina. 19:45: Acto inaugural. Partido 2, 20:30 Noroeste vs. Reconquistense., estadio Club Atlético Ceres Unión, Partido 3 19 Ganador 1 vs. Perdedor P2. Partido 4: 21 Ganador 2 vs. Perdedor P1.estadio Club Atlético Ceres Unión, Partido 5, 10 Perdedor P1 vs. Perdedor P2. Partido 6: 12 Ganador P1 vs. Ganador P2.