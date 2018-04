Contrapunto entre Caputo y opositores

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ayer que durante su presentación en el Congreso respondió "todas las preguntas" sobre su vinculación con sociedades offshore y sostuvo que en el "papelito" que le alcanzó a la diputada Gabriela Cerruti "no hay agresión".

De esta manera se refirió a su presentación del último miércoles ante la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa que terminó en escándalo debido a la airada reacción de la diputada del Frente para la Victoria por una nota escrita a mano que le había hecho llegar Caputo, en la que le pedía que no fuera "tan mala".

"Si ves el papelito, no hay agresión", señaló el funcionario nacional en declaraciones a radio La Red y agregó: "Lo mandé con buena intención. Ella había dicho que había pasado las empresas a mi hija. Por eso le mandé el mensaje. Jamás espere esa reacción, le pedí disculpas. Reaccioné más como padre que como ministro".

Sin embargo, el diputado del Frente para la Victoria-PJ y titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, consideró que el ministro Caputo debe "volver" a responder preguntas al Congreso porque la reunión del último miércoles "quedó inconclusa", mientras que la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, pidió que sea interpelado.

La bancada que preside Agustín Rossi presentará en los próximos días una nota formal en la Cámara de Diputados para exigir que el titular de la cartera de Finanzas vuelva a comparecer en el Congreso.