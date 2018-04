Noticias al Cierre

FISCAL RECHAZA ACUMULACION DE CAUSAS CONTRA CRISTINA Y BÁEZ EN "MEGAJUICIO"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió ayer que la causa por lavado de dinero que tiene detenido a Lázaro Báez y el fraude en la obra pública que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner se juzguen por separado, en contra de la realización de un megajuicio como había planteado un tribunal. A través de un escrito que no es vinculante y que debe examinar ahora la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal consideró que los dos casos se deben juzgar de manera independiente para "garantizar la pronta administración de justicia".



EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PIDIO DECLARACIONES JURADAS DE BALLESTERO

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura solicitó las declaraciones juradas, tanto públicas como privadas, del juez federal Jorge Ballestero, uno de los camaristas que ordenó la liberación del empresario Cristóbal López.



EL GOBIERNO RECIBIO PROPUESTA PARA TRANSPARENTAR APORTES A PARTIDOS

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, recibió junto al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, una propuesta de dirigentes políticos y empresarios para transparentar el financiamiento de los partidos políticos, que servirá de base para un futuro proyecto de ley "consensuado".



LA CGT PASO A UN CUARTO INTERMEDIO POR FALTA DE AVANCES EN LA RENOVACION

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Tras un debate de casi cuatro horas, la CGT no logró hoy acelerar el proceso de renovación de autoridades y resolvió entrar en un cuarto intermedio hasta el 3 de mayo, cuando el Consejo Directivo volverá a reunirse para abordar la sucesión del triunvirato. De esta forma, el proceso de elección de la próxima cúpula de la central obrera, prevista en un principio para antes del Mundial de Fútbol, es decir en la primera semana de junio, se demorará más de lo previsto y recién en agosto podría estar definido el nuevo secretario general del organismo.



SE SUMAN 13 MIL KILOMETROS DE CORREDORES VIALES PARA BITRENES

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Vialidad Nacional habilitará a mediados de mes 13 mil kilómetros de red vial nacional para la circulación de bitrenes largos de hasta 25,5 metros, informó el Ministerio de Transporte. La cartera indicó que en esta primera etapa, tendrá dos corredores centrales: el Corredor Industrial de la RN 9, que une Campana con Córdoba, y el Corredor Forestal, desde Zárate al Puerto de Posadas, siguiendo al límite misionero con Brasil.



EN EL SENADO TAMBIEN ESTUDIAN CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PASAJES

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Autoridades de la Cámara de senadores se reunirán la semana que viene con representantes de los distintos bloques para estudiar modificaciones en el sistema de pasajes, "en línea" con la reforma acordada en Diputados que eliminó la posibilidad del canje de tramos aéreos y terrestres no utilizados por efectivo.



SIGUEN A BUEN RITMO LA PRODUCCION AUTOMOTRIZ Y LAS VENTAS MAYORISTAS

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La producción automotriz registró en marzo un crecimiento del 25,2% contra igual período de 2017 y las ventas mayoristas aumentaron un 15,4%, en la misma comparación, informó ADEFA, la entidad que reúne a las terminales locales. Con relación a febrero, la producción automotriz experimentó un crecimiento del 27% mientras que las ventas al mercado interno subieron 7,9% . El sector exportó en marzo 27.702 vehículos, cifra que significó un aumento del 44% respecto de febrero, y 58,2 % por sobre el volumen que se contabilizó en igual período de 2017.



YPF TIENE NUEVO CEO AL SER DESIGNADO DANIEL GONZALEZ

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El directorio de la petrolera YPF nombró ayer a Daniel González como nuevo gerente general (CEO) de la compañía. González se desempeñó durante seis años en el cargo de vicepresidente ejecutivo de Finanzas (CFO), centrado en el desarrollo de los planes de la compañía en cada una de sus áreas de negocios.