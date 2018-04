El juez Moro ordena la detención de Lula

SAN PABLO, 6 (AFP-NA). - El juez brasileño Sergio Moro emitió este jueves una orden de prisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción, dejándole la posibilidad de entregarse voluntariamente en un plazo de 24 horas.El partido de los Trabajadores (PT) del exmandatario (2003- 2010) convocó de inmediato a una "movilización general" contra la detención de su líder.Moro, emblema de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, "en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente" ante la Policía Federal de Curitiba (sur) este viernes antes de las 17 hora local. Prohibió además "la utilización de esposas en cualquier hipótesis".El líder de la izquierda, de 72 años, favorito en todos los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre, afirmó que la orden de prisión en su contra es un "absurdo" y una obsesión del juez Sergio Moro, según una entrevista concedida al periodista Kennedy Alencar, de la radio local CBN."Entrevisté al expresidente Lula. Dijo que aguardará la orientación de sus abogados, cuando le pregunté si se iba a entregar", tuiteó Alencar, un reconocido reportero de política en Brasil. "Lula dijo que la prisión era un absurdo y un sueño consumista del juez Moro y de personas que quieren verlo pasar un día preso", relató Alencar en la red social.La medida de prisión sorprendió por su rapidez, menos de 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazara por un estrecho margen de 6-5 un recurso de la defensa del expresidente (2003- 2010) para recurrir la sentencia en instancias superiores en libertad.La orden de Moro se dio tras haber sido autorizado a emitirla por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre, que ratificó su condena en enero.Uno de los abogados de Lula, José Roberto Batochio, lamentó la decisión, que a sus ojos no respeta la posibilidad de presentar unos últimos recursos. "Estamos en un estado de derecho, los poderes tienen sus propias atribuciones", dijo el letrado a la televisión Band Nuews.La presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann, se reunió por la mañana con Lula y aseguró que estaba "bien, sereno, con la consciencia tranquila de los inocentes". Esta sería "una prisión política que vulnera la presunción de inocencia" y que, de concretarse, mostraría a Brasil como una "republiqueta bananera", afirmó Hoffmann.Imputado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.¿CANDIDATO ENTRE REJAS?Paradójicamente, la ley brasileña permitiría que Lula haga precampaña desde la cárcel, ya que su postulación solo debería ser invalidada en agosto por la justicia electoral, que impide participar en comicios a personas condenadas en segunda instancia, como es su caso desde enero."La principal cuestión es saber lo que el fallo [del STF] significa para las elecciones. No está claro a dónde irán los votos de Lula. Pero vale la pena apuntar que Lula tendrá probablemente más dificultades en transferir sus votos a un candidato de izquierda desde la cárcel que si estuviera en actos de campaña", escribió la consultora Capital Economics en una nota de análisis.Para los fiscales y jueces de Lava Jato -la operación que desde hace cuatro años viene revelando una gigantesca trama de sobornos en la que también están implicados el presidente Michel Temer y varios de sus aliados- la inminente encarcelación de Lula es un golpe ejemplar contra la corrupción.Con el PT pudiendo verse forzado a cambiar de candidato a último momento, los comicios de octubre se prevén como los más inciertos desde la restauración de la democracia en 1985.