Los pilotos, satisfechos con el circuito

Andrea Dovizioso, Marc Márquez, Valentino Rossi, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci y Johann Zarco, seis de los protagonistas del Gran Premio Motul de MotoGP de la República Argentina dejaron sus impresiones en la conferencia pre-evento que se llevó a cabo en el Centro de Prensa del Autódromo de Termas ante la prensa internacional y local. El siguiente es un extracto de sus declaraciones:“Mi historia con este circuito es un poco particular: el primer año me fue muy mal, el segundo me fue muy bien, y después de eso, hubo altibajos, fue difícil. Pienso que la moto está mejor este año y creo que podemos ser más competitivos. El clima está raro, los neumáticos han cambiado, el asfalto está nuevo… Hay muchas cosas nuevas. Así que veremos mañana”. Consultado acerca de la renovación de su contrato, señaló contundente: “Cuando tenga una propuesta, hablaremos”.“Es un circuito que me gusta y en el que normalmente soy competitivo y que va bien con mi estilo de conducción. El año pasado cometí un gran error, ataqué demasiado en las primeras vueltas con los neumáticos duros adelante y tal vez no estaba listo. Pero aprendí de eso. Este año, el objetivo es estar en el podio, pero ya veremos hasta dónde podemos llegar.”“En los papeles, en Argentina, somos competitivos. El año pasado fuimos fuertes y la moto funcionó bien. Ahora tenemos que chequear las condiciones de la pista, ya que hay una parte del trazado con nuevo asfalto así que debería tener menos saltos. Pero en general me gusta este circuito.” “El año pasado, este fin de semana, fue el mejor para nuestro equipo porque hicimos el 1-2. Pero ahora la situación es diferente, creo que Ducati y Honda son más fuertes y están en mejor forma que el año pasado así que creo que va a ser más difícil. Pero lo importante es cómo trabaja la moto con los neumáticos en este asfalto y esperamos ser competitivos”.“Argentina es un circuito en donde me va bien. El primer año no pude correr porque tenía la mano quebrada pero después obtuve buenos resultados. Siempre hay una gran atmósfera”.“Es un gran comienzo de temporada. Hemos estado siempre en los puestos de vanguardia. Veremos si logramos continuar de esta forma. Este año, la clave será manejar los neumáticos. Hay curvas rápidas, es un circuito que me gusta. Tenemos que ver cómo es el nuevo asfalto y el clima aún es impredecible”.“Me gusta este circuito desde la primera vez que vinimos en 2014. En 2015 y 2016, obtuvimos la victoria (Moto2) y el año pasado terminé en la quinta posición, así que es un lugar que me gusta. Es un circuito que me resulta fácil aprender y tiene curvas rápidas. Tiene muchas cosas que me gustan y ahora con más experiencia, espero hacer una buena elección de neumáticos y poder pelear por el podio”.Este viernes a las 09 comienza la actividad en pista con la Práctica Libre 1 de Moto3. Los horarios de la actividad prevista para el fin de semana son los siguientes:09:00 a 09:40 Moto3 FP1; 09:55 a 10:40 Moto2 FP1; 10:55 a 11:40 MotoGP FP1; 13:10 a 13:50 Moto3 FP2; 14:05 a 14:50 Moto2 FP2; 15:05 a 15:50 MotoGP FP2.09.00 a 09:40 Moto3 FP3; 09:55 a 10:40 Moto2 FP3; 10:55 a 11:40 MotoGP FP3; 12:35 a 13:15 Moto3 Qualy; 13:30 a 14:15 Moto2 Qualy; 14:30 a 15:00 MotoGP FP4; 15:10 a 15:25 MotoGP Qualy 1; 15:35 a 15:50 MotoGP Qualy 2 .09:40 a 10 Moto3 warm up; 10:10 a 10:30 Moto2 warm up; 10:40 a 11:00 MotoGP warm up; 12:00 Moto3 Carrera a 21 vueltas, 13:20 Moto2 Carrera a 23 vueltas; 15:00 MotoGP Carrera a 25 vueltas.