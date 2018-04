Cuando mi amigo de la adolescencia preguntó por el tema de los autitos a suspensión, me permitió poner en la lista como prioridad, visitar a nuestro entrevistado de hoy. El pudo conocerlo antes, ver sus pequeñas obras de artesanía, escuchar sus historias y volverse con algunos modelos adquiridos con toda la emoción del momento. No había nada que esperar, y LA PALABRA le debía una edición para celebrar ese acontecimiento aunque todavía no conocíamos pormenores de los sucesos que fueron completando las etapas en la vida del constructor. Hemos cumplido con nuestra premisa, disfrutamos esas horas dedicadas a descubrir uno, otro, y otros más de tantas decenas de coches resguardados en la casa y en el taller del protagonista que orgullosamente nos mostraba con lujo de detalles. Y también adherimos desde la añoranza cada referencia de lo que nos cuenta este querido y apasionado aliado en los afectos desde aquellos tiempos como nos lo narra en el siguiente relato.

Raúl Alberto Vigini

Aquellos años ‘60 y ‘70

Nostalgia, barrio, amigos, bicicleta, sábados a la mañana. Rodillas y manos con tierra, rogar que no llueva. Por la tarde preparar el auto escuchando los goles de Boca o alguna jugada genial de “Rojitas” que transmitía tan bien el gordo Muñoz. Las advertencias de la vieja para no llegar tan tarde y los retos. Después el kiosco de Stricker y el de Rosowsky donde los compraba. Poner rayo de bicicleta cortado en el eje delantero con dos gomas de borrar redondas blancas que se vendían en librerías, que se puedan inclinar hacia la izquierda para que doblen mejor, el tren trasero fijo para la mejor tracción, sacarle el yeso del relleno de abajo y fundir plomo de alguna cañería vieja para reemplazarlo, y así corra más por el peso. Torcer un poco la suspensión hacia la izquierda e imitar a los Pairetti, Copello, Ternengo, Di Palma, que casi ni los conocíamos salvo por las transmisiones de radio. Decorarlos con calcomanías de la época. Y correrlos en pistas ovaladas con peralte para que doblen solos. Mario Farinoli es un loco apasionado que con ochenta y pico se agachó y tiró el auto para mostrarme cómo andaba. Admiración, respeto, paciencia, ganas de contar anécdotas, lugares, gente, vivencias, corredores y autos de épocas pasadas. Conocimiento, habilidad, pasión, mucha bondad. Ganas de transmitirles a mis nietos, que viven otra época, lo que era antes. Posiblemente alguien haga una pista y viejos de sesenta se reúnan a jugar sumándole karting a rulemanes.

Omar Rinaldi