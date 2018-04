En la víspera, ante un Cine Belgrano colmado de estudiantes, el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) dio inicio al ciclo lectivo 2018. El acto estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y las autoridades de las siete casas de estudios superiores de nuestra ciudad.

“Alrededor de 6.000 estudiantes universitarios, 54 carreras, 7 universidades y un entusiasmo muy grande porque tenemos una proyección hacia el futuro enorme si sabemos aprovechar el potencial de tantos chicos que finalizan la educación secundaria y hoy tienen la posibilidad de estudiar en Rafaela”, declaró el Intendente.

Además, hizo hincapié en la importancia de atender al proceso de cambio tecnológico que se está produciendo en el mundo: “Estamos en un momento de disrupción tecnológica, fundamentalmente en el mundo desarrollado. El 80 por ciento de la gente que ha estudiado, trabaja para algo que no estudió. Y esto también lo vamos a estar viviendo en nuestro país. La mutación de carreras, la cantidad de nuevos empleos que se vienen y dejan obsoletos a otros, son aspectos que debemos tener en cuenta para que nuestra comunidad esté preparada para este cambio”.

“Tenemos que formar a nuestros jóvenes en las carreras que se van a necesitar en el futuro, sobre todo en nuestro sector productivo. Ese vínculo entre el sector educativo y productivo es clave, por eso tenemos un Consejo Universitario para debatir estos temas”, aclaró.

También dijo que “Rafaela lidera un proceso regional en materia educativa a tal punto de que cada vez que nos juntamos con los chicos que finalizan el secundario, vemos que el 80 por ciento se queda estudiando aquí. Es una posibilidad que antes no se tenía pero plantea un proceso de desarrollo y una oportunidad muy grande que hay que liderar”.

En este sentido, mencionó: “El vínculo regional que hay que tratar en el Área Metropolitana, un transporte interurbano, la posibilidad de ayudar junto con el sector privado para que los chicos tengan lugares en donde puedan alojarse en la ciudad a costos no tan elevados, espacios para su diversión y esparcimiento. Es la educación, desde el jardín hasta la universidad, es el único camino para el desarrollo y es lo que necesitamos para la ciudad que queremos”.







Siete años del CUR



Este año, la presidencia del Consejo la ejerce la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela. Por este motivo, su decano, Oscar David, fue el encargado de brindar unas palabras a todos los jóvenes y remarcó el valor que tiene la continuidad de este espacio.

“Las expectativas son muy buenas, cada vez tenemos más ofertas educativas e interés por estudiar en Rafaela. Uno ve que las instituciones crecen y se mantienen. Esta es una forma para que los chicos vayan conociendo que sus docentes y autoridades de las universidades están pensando en la educación universitaria”, agregó.

Por otro lado, entre las fortalezas del CUR, destacó un gobierno municipal comprometido con la educación. Y finalizó: “Aquí en la ciudad conviven lo público y lo privado y Rafaela es un ejemplo. Hay espacios para todos, cuando las ofertas son claras y podemos debatir cuando surgen problemas”.





