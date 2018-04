20 mil trabajadores se movilizaron en Santa Fe

Ayer comenzó la jornada con un paro contundente, con altísima adhesión, en todos los ministerios y organismos públicos de toda la provincia en reclamo de un mejor salario. Tal como estaba previsto, se concentró en Plaza del Soldado de la capital provincial para luego marchar en forma masiva junto a trabajadores/as docentes públicos y privados, conformando decenas de cuadras de estatales para rechazar la actual política salarial que el gobierno pretende imponer por decreto y a los tarifazos.Comenzado el acto cerca del mediodía -en el que se homenajeó al docente Carlos Fuentealba en un nuevo aniversario de su asesinato-, el secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, se acercó para manifestar el apoyo de esa central obrera: “La causa común que nos une a la CGT y CTA es la defensa de la clase trabajadora, por eso también estamos orgullosos del Movimiento Obrero Santafesino -MOS-. Por eso los invito a no abandonar la lucha y decirle al gobernador (Lifschitz) si realmente quiere diferenciarse del gobierno nacional, convoque a paritarias sin techo, y discutir salarios para que los trabajadores puedan vivir con tranquilidad”.En nombre de la CTA de los Trabajadores de Santa Fe, su secretario adjunto Adolfo Avallone destacó la “unidad en la acción, en la lucha junto a todo el movimiento obrero”. Felicitó a los estatales que “pese a las operaciones mediáticas, a los aprietes recibidos por todo el aparato del Estado, se movilizaron en forma masiva”. Y también pidió a Lifschitz: “Señor gobernador: escuche a los trabajadores, que la inflación no nos devore el salario”.En tanto, la Presidenta Provincial del SIPRUS, María Fernanda Boriotti, celebró “la unidad en la calle” y dijo que no se puede “permitir este avasallamiento de nuestros derechos” y puso como ejemplo en el territorio nacional “el desmantelamiento del sector público, los despidos, la CUS (Cobertura Universal de Salud). Por eso defendemos una salud pública para todos”. “Claramente -agregó- no hay servicios públicos, no hay educación, no hay salud, sin trabajo decente. Y no vamos a bajar los brazos”.Luego, la secretaria general del SADOP, Patricia Mounier, describió que “desde todos los rincones de la provincia hemos venido hoy a decirles a este gobierno provincial que nuestra dignidad no vale esos famosos 6 kilos de pan, que nuestra dignidad vale un diálogo respetuoso, una paritaria libre, sin techo, vale ámbitos democráticos como este. Queremos decirle que si quiere hacer de buen alumno cumpliendo con los deberes que le impone el gobierno nacional, allá ellos. Nosotros vamos a seguir dando clases sobre dignidad y llenando calles, porque esa lucha es la que cada día le enseñamos a nuestros pibes y jóvenes”. “Nadie se baja de esta lucha, nadie se rinde, cada vez somos más, sigamos profundizando nuestra lucha, torzámosle el brazo a este gobierno y sigamos reclamando salarios y condiciones dignas de trabajo”, finalizó, repudiando las declaraciones del gobernador; este martes, Miguel Lifschitz minimizó que los docentes pelearan por un punto porcentual más. Dijo que ello representaba en un salario promedio de 30 mil pesos, un valor equivalente “a seis kilos de pan”.Posteriormente, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, recordó que “hace unos días, el gobernador hizo mención a una dirigencia sindical muy politizada, pues acá hoy hay más de 20 mil dirigentes sindicales, más de 20 mil trabajadores poniendo de manifiesto que eso es cierto, y nos enorgullece profundamente, porque si bien estamos luchando por nuestro salario, estamos también expresando claramente que no estamos de acuerdo con el modelo económico que implica reducción salarial y que la inflación le gane al salario durante 9 meses en un año en consonancia con un gobierno que desde la cúspide nacional predica la rebaja a los estatales”.“Por eso le decimos que sí, que estamos politizados, porque así tomamos en nuestras manos el destino de esta Patria y estamos haciendo lo que mucha dirigencia política que se dice opositora no hace”, manifestó y ejemplificó: “como en las jornadas de lucha contra la eliminación de la Paritaria docente, en febrero en la 9 de Julio, en la Marcha Federal, acompañando a los compañeros de ATE Nacional frente los despidos de este gobierno de oligarcas y garcas. Estamos protagonizando la historia y no es sólo este acto, sino resistiendo a este país que se construye para ricos, rebajando salarios”.El dirigente de ATE se preguntó “desde el sentido común: un trabajador que gana 15, 16 mil pesos, cómo hace ese mes que recibe la factura de los servicios de 5, 6 mil pesos más el alquiler... Cómo hace para vivir con 4 mil pesos él o ella y su familia?”. Por eso llamó al gobernador, “que se dice progresista, a entender a que no puede sancionar a sus trabajadores que están planteando la dignidad del trabajo”, cuando fue interrumpido por un “cantito” que vitorearon todos los presentes: “ay ay ay ay qué pena que me da, ay ay ay ay qué pena que me da, se dicen progresistas y nos quieren descontar”.“El gobierno de la provincia está transitando un camino que puede dejarlo fuera de la historia de los partidos populares y democráticos, porque rebajar el salario -lo que significa esta política salarial-, sancionar a los trabajadores que con dignidad, mucha paciencia y responsabilidad plantean que no queremos ganar por debajo de la inflación, es propio de un gobierno de derecha”, sentenció.Y para concluir, Hoffmann expresó con vehemencia: “quiero decirles el orgullo que es estar en este lugar con la expresión de las dos centrales sindicales de la provincia -CGT y CTA- y con los compañeros del MOS, porque estamos haciendo historia, que está en nuestras manos. Porque lo que los políticos no pueden hacer lo estamos haciendo nosotros, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, nunca abandonaremos la lucha... Esta Patria es de todos y todas, nos pertenece. Esta Patria no es de los garcas ni de los oligarcas ni de los timoratos que se asustan frente a la derecha. Por eso vamos a vencer, por nuestra dignidad, por nuestro futuro”.