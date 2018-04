Concejo sesiona con la seguridad como prioridad

El Concejo Municipal comenzará esta tarde a partir de las 13 una nueva sesión pública en la que, nuevamente, la problemática de la inseguridad sobresale en el orden del día. Es que los proyectos presentados por los ediles radicales de Cambiemos, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, en el marco de lo que consideran un plan de emergencia en seguridad figuran entre lo más destacado del temario.El proyecto de ordenanza para impulsar a nivel local una campaña para que los rafaelinos no compren productos robados lidera la serie de iniciativas ligadas a seguridad. "Desalentar la compra de objetos de orígenes dudosos o presuntamente robados. Concientizar a la población sobre las consecuencias de dichas acciones y sobre la incidencia de la misma en la concreción de delitos. Articular con los organismos provinciales y municipales la implementación del programa mediante la capacitación técnica y la transferencia de recursos", son algunos de los objetivos de esta propuesta.El paquete de proyectos de Viotti y Sagardoy se completa con los proyectos de comunicación para difundir desde el Municipio la labor del Centro Territorial de Denuncias -la oficina se encuentra en avenida Santa Fe al 750-, impulsar una campaña para promover el ingreso de rafaelinos o residentes en esta ciudad a la Policía provincial y la propuesta para impulsar un plan coordinado de Seguridad Barrial.Por su parte, los ediles también darán tratamiento a un proyecto de resolución del concejal Silvio Bonafede mediante el cual pretende que se informe el estado de las gestiones para la apertura de una Delegación de la Policía Federal en Rafaela que ya fue anunciada el año pasado y su implementación se encuentra visiblemente demorada. Al respecto, el edil macrista Hugo Menossi expresó ayer a LT28 Radio Rafaela que la Municipalidad ofreció un inmueble para que sea "sede" de la fuerza y que ahora debe responder el Ministerio de Seguridad de la Nación -al parecer la elección del espacio para el funcionamiento de la oficina insumió mayor tiempo en este trámite-.Además, en el temario sobresale un proyecto de ordenanza de los concejales Bonafede, Jorge Muriel y Eva Garrappa para que sea obligatorio instalar, en la Terminal de Omnibus y en un plano no mayor a 90 días, cartelería con información sobre los derechos de las personas trasplantadas vinculados al transporte urbano, provincial y nacional, donde se indiquen las formas y requisitos que deben cumplir para solicitar y obtener los pasajes gratuitos.Y entre los proyectos presentados, figura uno de carácter resolutivo impulsado por los concejales Garrappa y Muriel mediante el cual solicitan al Gobierno provincial "una aclaración sobre el padrón de familias habilitadas para el sorteo" de 53 viviendas efectuado la semana pasada en la Lotería de Santa Fe y que derivó en una polémica que aún no terminó.De hecho, ayer un grupo de inscriptos que no fueron favorecidos plantearon su malestar ante el Municipio por la ampliación sin aviso de la cantidad de familias aptas para participar del sorteo e incluso arrancaron el respaldo para viajar a Santa Fe a exigir "explicaciones", a la vez que deslizaron que el propio director del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Bersano, comprometió que acompañará a la delegación.