La sequía afecta la cosecha actual y la próxima campaña

Mientras el Gobierno provincial acaba de anunciar que declarará cerca de 6 millones de hectáreas productivas en situación de emergencia por la sequía, considerada la más importante en los últimos 50 años, el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte santafesino advirtió que "la ausencia de precipitaciones consolidó el período seco, mostrando consecuencias del déficit hídrico en los cultivos de la presente campaña, generando un panorama complicado y con gran incertidumbre en las diferentes planificaciones y estrategias para la futura siembra de la cosecha fina, por falta de humedad en el perfil de los suelos".

Así, no sólo el estado de los suelos condicionará la próxima campaña agrícola sino la falta de recursos de cientos de productores golpeados profundamente por la sequía que no sólo dejó sin agua sus campos sino también sin billetes sus bolsillos.

El reporte que difundieron ayer la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción destacó que "los equipos y cosechadoras estuvieron en movimiento y el proceso de cosecha de los cultivares de soja de primera avanzó con resultados muy heterogéneos, pero manifestando una característica común, el menor tamaño de los granos y, como consecuencia, menos peso y por lo tanto menor rendimiento".

La trilla continuó en los distintos departamentos y en diferentes porcentajes en los siguientes cultivos: maíz de primera un 95% (pérdida consolidada de un 18°); en arroz un 80%, en algodón un 30% y en sorgo granífero un 45%.

En este marco, para el período comprendido entre el miércoles 4 al martes 10 de abril de 2018, los pronósticos prevén desde el comienzo hasta el domingo 8, condiciones climáticas de estabilidad, días soleados con nubosidad parcial, temperaturas medias diarias que fluctuarían entre mínimas de 15 a 25 ºC y máximas de 25 a 35 ºC.

Después, hasta el final del período, aumentaría la inestabilidad, con altas probabilidades de precipitaciones en el sector que comprenden los departamentos del centro y sur del área de estudio. Las previsiones climáticas descritas podrían condicionar la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos, en el área con inestabilidad climática, agrega el informe que luego repasa el estado de cada uno de los cultivos.



MAIZ TEMPRANO

El grado de avance en el proceso de cosecha del maíz temprano llegó a un 95%. El mismo continuó lentamente, con un progreso de 5 puntos en la semana, regulado por los porcentajes de humedad de grano, y la disponibilidad de equipos y cosechadoras, pues éstos comenzaron a tener una mayor demanda por la trilla de los primeros lotes de soja de primera.

Los rendimientos se mantuvieron estables: en el norte fueron de 45 a 60 qq/ha; en los departamentos del centro, en promedio los mismos fluctuaron entre 60 a 75 qq/ha, con lotes puntuales de 85 a 90 qq/ha y en los departamentos del sur, fueron de 85 a 110 qq/ha.



SOJA TEMPRANA

Las condiciones ambientales que se produjeron en la semana permitieron dar ritmo constante al proceso de cosecha de la soja temprana y con ello al movimiento de equipos y cosechadoras, en once de los doce departamentos que constituyen el área de estudio.

Con el transcurso de los días se fueron incrementando los lotes con estados fenológicos de madurez plena, la variación de humedad de grano sería la que regularía el ritmo de recolección.

Los rindes, según el informe del SEA, fueron:

a) en los departamentos del norte del área los rendimientos promedios obtenidos fluctuaron entre 10 y 20 qq/ha,

b) en los departamentos del centro del área de estudio, variaron entre 15 y 28 qq/ha, con lotes puntuales de 35 y 38 qq/ha,

c) en los departamentos del sur del área de estudio oscilaron entre 35 y 45 qq/ha, con lotes puntuales de 50 qq/ha.

La característica en varios lugares y en los distintos departamentos fue el tamaño de los granos, más pequeños, incidiendo directamente en el peso y luego en el rendimiento.

Un 75 % de los lotes de la superficie sembrada para la campaña 2017/2018 presentó estado bueno, con cierto porcentaje a muy bueno, un 15 % presentó estado bueno a regular, como consecuencia del estrés hídrico y térmico sufrido, acentuado por la ausencia de precipitaciones y el 10 % restante estado regular a malo, consecuencia de lo mencionado.



SORGO

El proceso de trilla del sorgo continuó lentamente regulado por la humedad del grano que estuvo con valores relativamente altos, logrando un grado de avance del 45%. Se han mantenido los rendimientos promedio entre 20 a 55 qq/ha.

Sin variación en los lotes sembrados en fechas tardías, fines de diciembre 2017 y enero de 2018. Estos evidenciaron: cambio de coloración de hojas muy marcado, uno uniformidad de lotes, enrollamiento de hojas, estructuras débiles de plantas y un mayor grado de enmalezamiento en detrimento de la producción del cultivo.

La condición sanitaria hasta la fecha es buena y baja la presión de insectos y enfermedades en los cultivos.



SOJA TARDIA

El 76 % del área sembrada con soja tardía presentó diferentes grados de afectación, situación que con el transcurso de los días continuaría aumentando, se presentó un punto de avance en el deterioro de los cultivares.

Las precipitaciones e inestabilidad de la semana pasada en los departamentos del centro-norte, no han incidido ni cambiado los indicadores o síntomas como lo fueron: poco desarrollo de estructuras y stand de plantas, bajas alturas, entresurcos no cerrados, amarillamiento de hojas basales, no uniformidad de lotes (desparejos) y mortandad de plantas, pues llegaron tarde.



MAIZ DE SEGUNDA

Los síntomas característicos del estrés hídrico y térmico, continuaron acentuándose con el transcurso de los días, en los distintos estados fenológicos en que se encontraron los cultivares de maíz tardío, ellos fueron: el enrollamiento de hojas, cambios de coloración, amarillamiento de hojas inferiores, con bajo desarrollo en altura, estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos.

Continuó incrementándose la superficie afectada, por ello a la fecha un 78 % del área sembrada presentó estado regular, dicho porcentaje se incrementó en 3 puntos en la semana. El porcentaje restante en estado bueno y con bajas consecuencias.