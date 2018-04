La exposición de Caputo en el Congreso terminó en escándalo

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La reunión de la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa terminó ayer abruptamente debido a la protesta de la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti por una nota que le había hecho llegar el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la que le pedía que no fuera "tan mala"."Mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala", decía la pequeña nota, que exhibía junto a la frase el dibujo de una cara sonriente. Si bien Caputo pidió luego "disculpas" por haberle hecho llegar ese "papelito" a la diputada, se justificó al afirmar que reaccionó "como padre".El escándalo comenzó cuando Cerruti se puso de pie y mostró el pequeño trozo de papel que le había hecho llegar un colaborador del ministro, al tiempo que indicó que no sabía cómo tomar el sentido de aquel mensaje y gritaba fuera de micrófono, secundada por el jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi.Ante la situación, el presidente de la comisión, el senador justicialista José Mayans, pidió orden y advirtió que si los legisladores no se sentaban iba a levantar la reunión, ante lo cual Caputo le recomendó: "Igual, levantala porque nos vamos".Mayans dio por terminada la reunión y aludió a "un compromiso" que tenía Caputo, por el cual se preveía que la sesión de la Bicameral, que había comenzado a las 9:00, terminara entre las 13:00 y las 13:30, pero el final fue más escandaloso que lo esperado.Si bien en medio del caótico cierre de la reunión se pensó que Cerruti le había gritado al ministro algo alusivo a sus hijas, el "papelito" obedeció a una declaración realizada por la diputada en marzo pasado en el programa "Intratables", donde afirmó que el fondo de inversión Axis no era más de Caputo "sino de su hija".Así lo hicieron saber fuentes del oficialismo, que rápidamente hicieron circular el video de esa emisión del programa "Intratables", aunque más tarde el propio Caputo afirmó que la nota se debió a esas expresiones de la diputada."Le mandé un papelito a la diputada sin ninguna mala intención. La vi el otro día en Intratables decir que yo le había pasado la empresa Axis a mi hija. Pero les pido disculpas a ella y a todos los que pude haber ofendido. La realidad es que reaccioné como padre", sostuvo en declaraciones a la señal de noticias TN. Y agregó: "Jamás, ni por medio segundo, se me ocurrió que la diputada podía reaccionar así"."NADA QUE VER" CONFONDOS OFFSHORECaputo, afirmó que no tiene "nada que ver" con la sociedad Noctua, aunque aclaró que una offshore "no es delito" y la comparó con "una caja de seguridad", al participar en el Congreso de una reunión que terminó en polémica. Durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa, el ministro se despegó de las acusaciones en su contra.Al ser interrogado por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Axel Kicillof, Caputo afirmó que su vínculo con firmas offshore como Noctua y Axis culminó antes de asumir como ministro y se desligó también de lo referido a la venta de dólar futuro, al tiempo que resaltó que la Justicia ya determinó que no existe un conflicto de intereses.Tras señalar que tiene "todo bien declarado ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP", Caputo se refirió al fondo Noctua, constituido en las Islas Caimán, y señaló: "No tengo ya nada que ver con esa empresa. Con respecto al reporte de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) es un reporte de una tenencia nominal. Yo era un tenedor fiduciario. No tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario".No obstante, subrayó que "el tema de las offshore no es delito" y señaló que "es como una caja de seguridad: lo que uno tiene adentro de la caja lo puede tener declarado o no, eso no lo convierte en delito".Dado que el tema fue puesto sobre la mesa por Kicillof, el funcionario agregó: "Siendo director de YPF, cuando fue el acuerdo con Chevron ustedes mismos hicieron dos o tres offshore. No estoy acusando a nadie, es que es una práctica común".El diputado y ex ministro de Economía había cuestionado al titular de la cartera de Finanzas al señalar que "las offshore son un instrumento para el delito" porque "pueden servir para otra cosa, pero la verdad es que si uno tiene un instrumento de delito, en general, está vinculado con el delito".Caputo también expresó el que el 17 de noviembre pasado se presentó ante la Justicia y que después recurrió "dos veces más" para que "aceleren la investigación" y remarcó no puede "declarar algo que no es" suyo.BONO A 100 AÑOSPor otra parte, se refirió a la investigación que indicó que algunos de los bonos a 100 años emitidos por el Gobierno fueron comprados por Noctua y afirmó: "No somos ni el ministro ni el secretario los que adjudican (los bonos) a esos fondos, son los bancos colocadores". "Se me está acusando de algo que ni siquiera podría hacer aunque quisiera", recalcó el funcionario nacional.Más tarde, el jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, le espetó al ministro que, al defenderse, "dijo que era testaferro, que prestó su nombre", en referencia a la condición de "tenedor fiduciario". "Si es cierto que era testaferro en Noctua, ¿de quién era testaferro? La SEC no dice que era fiduciario, sino que era dueño de Noctua y usted dijo que no, que era gerenciador", agregó el diputado kirchnerista.Luego de las preguntas de otros legisladores, referidas principalmente al tema del endeudamiento externo, el diputado José Luis Gioja, también del FPV, volvió sobre la misma cuestión y le preguntó "por qué omitió" su participación en esos fondos al presentar sus declaraciones juradas.Al momento de responder a todas las preguntas, Caputo remarcó: "Ya dije que administraba, pero lo dejé el 4 de diciembre de 2015, no tengo nada que ver con ese fondo. No hay incompatibilidad. Que invierta en Argentina ese fondo es positivo".También afirmó que "no hubo ninguna omisión" en sus declaraciones juradas. "Yo pasé al sector público de un día para el otro. Mi contador llenó la declaración jurada y están puestos los ingresos que he obtenido por Axis, Noctua. Todos los ingresos están puestos, no hubo ningún ocultamiento", agregó Caputo.