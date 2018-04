El gobernador Miguel Lifschitz encabezó ayer la apertura de la Jornada Provincial de Comités de Cuenca 2018, que se realizó en el Centro Cívico de la Región 3 Nodo Santa Fe, en la ciudad de Recreo.

"No es demasiado común convocar y reunir a los integrantes de todos los comités de cuenca de la provincia. Hablamos de personas comprometidas con la realidad y los problemas de su región y su localidad, y con la experiencia y trayectoria en organizar el trabajo para enfrentar de mejor manera las contingencias hídricas", comenzó Lifschitz.

"La planificación a futuro tiene que ver con morigerar el impacto de las dos situaciones extremas: el exceso de agua y la falta de agua", resaltó.

"Hoy estamos ante un doble desafío: por un lado, darle más institucionalidad y reforzar el funcionamiento de los comités de cuenca y, por otro, reordenar su jurisdicción de manera de hacerlos coincidir con la realidad geográfica de las cuencas. Tenemos el desafío de la planificación de mediano y largo plazo: la política hídrica en una provincia debe ser necesariamente política de Estado, no puede estar cambiando cada cuatro u ocho años; debe ser una planificación de largo plazo con acuerdos políticos, regionales, institucionales y con las entidades de la producción. Debe ser así para que los resultados sean los que esperamos, ya que ninguna obra de cierta escala se puede hacer en un breve período de tiempo, así como el mantenimiento de las obras realizadas requiere un trabajo sostenido".

El gobernador calificó como "indispensable pensar integralmente la cuestión hídrica y la cuestión vial, y avanzar en la idea de comités hidroviales en los que podamos concentrar la tarea del mantenimiento de las obras hídricas y de las obras viales en un mismo espacio conformado por productores, autoridades locales y el gobierno provincial".

Por último, mencionó la necesidad de tener una "mirada integral sobre la sustentabilidad. Ya no podemos pensar la cuestión hídrica independientemente de los problemas ambientales, el uso del suelo, los problemas productivos, las cuestiones técnicas y tecnológicas que inciden sobre la administración de los recursos hídricos. Tenemos que lograr dinamismo en la planificación y la gestión de la cuestión hídrica en toda la provincia porque ello está íntimamente vinculado al futuro productivo y de desarrollo de Santa Fe", concluyó.

El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, remarcó que "el objetivo es poner al día y comentar los temas en agenda respecto a las situaciones hídricas y desarrollar un proceso participativo a través de talleres que permitan identificar déficit y fortalezas, y trabajar hacia adelante en la reglamentación de los comités de cuenca".

"Tenemos conformado el Consejo Hídrico Productivo y Ambiental en el que trabajamos desde una visión integrada. El tema hídrico tiene que ir acompañado de un proyecto productivo y con garantía de sustentabilidad en el que también es importante la visión vial", agregó.

Finalmente, reconoció a la Legislatura por "dotar a la provincia de la Ley de Aguas, un déficit que tenía la provincia y finalmente logramos tenerla".

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, agradeció la presencia de los participantes y se mostró "satisfecho" por la realización de la jornada "por una cuestión histórica: la provincia de Santa Fe ha sido pionera en la conformación de comités de cuenca desde el año 1961. Son 56 años de historia en la temática".

En cuanto a los desafíos a futuro, mencionó la necesidad de "trabajar mancomunadamente para minimizar o mitigar el impacto de los eventos extremos: el año pasado, la inundación y hoy, la sequía; la visión de las cuencas hidrográficas como unidad de planificación; y la combinación de las medidas estructurales, es decir las obras, y las no estructurales, como las leyes".

En síntesis, aseguró que "hay una serie de desafíos que claramente la provincia podrá abordar y desarrollar no a penas con el trabajo de una secretaría sino entre todos los ministerios y con todos los comités de cuenca y eso es lo que estamos haciendo".

De la jornada también participaron los ministros de la Producción, Alicia Ciciliani; de Ciencia, Teconología e Innovación Productiva, Erica Hynes; y de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; y el intendente de la ciudad de Recreo, Omar Colombo.

Además, estuvieron presentes los senadores Rubén Pirola, Rodrigo Borla y Hugo Rasetto; el coordinador de la Región 3 Nodo Santa Fe, Claudio Stadler; intendentes y presidentes comunales, autoridades provinciales, representantes de universidades, y referentes y personal técnico de los comités de cuenca de toda la provincia.

Entre sus objetivos, la actividad se propone brindar información de interés para los Comités de Cuenca a partir de la reciente entrada en vigencia de la Ley N° 13740 (Ley de Agua), promover reflexiones acerca de acciones a encarar para mejorar la gestión del agua sobre la base de experiencias históricas y recientes, y generar un espacio de encuentro e intercambio de opiniones sobre modificaciones reglamentarias a implementarse en un futuro próximo.

La jornada está dirigida a representantes y secretarios técnicos de los comités de cuenca, autoridades y legisladores provinciales, y miembros de organismos provinciales y nacionales ligados a la gestión del agua en la provincia.