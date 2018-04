Final nacional en Santa Fe

Este sábado, Santa Fe será escenario de la Gran Final del Campeonato Argentino de Triatlón en la distancia sprint, en una cita que congregará a los mejores exponentes del país y que será la oportunidad propicia para demostrar las bondades que tiene la ciudad para organizar este tipo de acontecimientos de alto nivel.En la oportunidad se darán cita varios representantes de nuestra ciudad, algunos con posibilidades de luchar por los campeonatos, como Pedro Emmert en la categoría de 16/17 años, y otros que quieran probar sus condiciones ante los más destacados valores. Cabe acotar que el calendario fue extenso en materia de competencias durante el verano y por ende no muchos pudieron acumular puntaje suficiente para pelear en las distintas categorías.En cuanto a la modalidad, será en la distancia sprint: es decir 750 metros de natación en las aguas de la laguna Setúbal; 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de pedestrismo. El lugar de la largada y llegada será en la Costanera y habrá un paso ineludible por el emblemático Puente Colgante.Desde la Asociación Santafesina de Triatlón, Pruebas Combinadas y Deportes de Aventura dieron a conocer el programa:, de 17 a 19 horas: Entrega de kits en el Centro de Convenciones Estación Belgrano, ubicado en Bv. Gálvez 1150 20:00 horas: charla técnica obligatoria (mismo lugar).6:30 horas, apertura AT Mujeres; 7:15 horas: cierre AT mujeres; 8:00 horas: largada AG mujeres; 9:30 horas: apertura AT Varones; 10:30 horas: cierre AT varones; 11:00 horas: largada AG varones; 13:00: apertura AT Elite femenino; 14:00: largada Elite femenino; 15:00: apertura Elite masculino; 16:00: largada Elite masculino.