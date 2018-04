Sturzenegger proyecta estabilidad del dólar

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, defendió ayer la intervención de la entidad en el mercado cambiario para evitar fuertes movimientos en la cotización del dólar y avisó que no deben esperarse "depreciaciones significativas del peso" en los próximos meses.

"La flotación cambiaria permitió que el crecimiento económico cercano al 1% trimestral que estamos viendo desde el cuarto trimestre de 2016 sea el ritmo de avance de la actividad menos volátil de los últimos 20 años", afirmó el jefe de la autoridad monetaria.

Tras mantenerse al margen del mercado cambiario durante ocho meses, el Banco Central perdió en marzo un total de 2.039,6 millones de dólares de reservas para mantener estable el tipo de cambio, en torno a los 20,45 pesos.

Al presentarse en la Expo EFI en un hotel porteño, Sturzenegger defendió el sistema de "metas" para reducir la inflación y ratificó que el la entidad que conduce seguirá interviniendo para evitar fuertes corrimientos en el tipo de cambio. "Es fácil de entender. Se fijan metas de inflación a cierto plazo y el BCRA usa los instrumentos a su alcance en pos de lograr esa meta. Como el ancla del sistema es la propia meta, no hay que usar el tipo de cambio. El mismo puede flotar, generando así un colchón que protege la marcha de la economía", dijo. Ese "colchón", sostuvo el funcionario, permitirá al Banco Central y al Gobierno "amortiguar los shocks externos o internos que puedan producirse".



ELEVAN EXPECTATIVAS

DE INFLACION

Especialistas del mercado elevaron las expectativas de inflación al proyectar un 20,3% para este año, según un informe difundido ayer por el Banco Central. Los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a marzo puntualizaron que para 2018 la inflación esperada a nivel general subió 0,4% al posicionarse en 20,3%, mientras que la inflación núcleo aumentó 1% al alcanzar el 18,1%.

"Para los próximos doce meses, la inflación pronosticada se ubicó en 17,8%, un 0,2% más respecto del REM previo", sostuvo el estudio.



QUINTANA OPTIMISTA

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, reconoció ayer que "buena parte de la inflación" la generó el Gobierno con aumentos de tarifas, pero sostuvo que los "principales motores" que generan el aumento de precios "se están apagando".

"La inflación está bajando aceleradamente porque los cuatro principales motores de la inflación se están apagando", sostuvo Quintana, y destacó que "aún el mercado cuando dice que no vamos a llegar al 15 por ciento tiene expectativas de alrededor del 19 por ciento, que son 5 puntos menos del año pasado".

Al respecto, al hablar tras un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, el funcionario enfatizó que "hay un consenso del mercado de que la reducción inflacionaria se viene dando aun cuando sea algunos puntos por encima de la meta".

En alusión a los "cuatro motores" de la inflación, Quintana mencionó el "ajuste de tarifas", las negociaciones paritarias, la "normalización cambiaria" y la emisión monetaria. "La inflación de largo plazo tiene que ver con la desvalorización de la moneda, que tiene más oferta que demanda. Si financiamos el déficit fiscal vía emisión y la demanda de la sociedad no quiere todos los pesos que el Central emite, el peso pierde valor. Cuando nosotros asumimos el 5 por ciento del PBA era emisión espuria del Banco Central. Ese número lo seguimos bajando y este año va a ser del 1,1 por ciento y el año que viene el 0.5 y a partir del años 2020 0 por ciento", indicó Quintana.