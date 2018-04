Acuerdan en Diputados eliminar canje de pasajes

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Luego de la polémica por el sistema de canje de pasajes, los jefes de bloque de las fuerzas mayoritarias de la Cámara de Diputados acordaron ayer con la máxima autoridad de ese cuerpo, Emilio Monzó, la "supresión" de ese mecanismo de cobro adicional por tramos aéreos y terrestres no utilizados. "Lo que se acordó es suprimir el canje de pasajes a partir de ahora. La letra chica se seguirá analizando", aseguraron a NA fuentes cercanas a Monzó.

De esta manera, quedó descartada la alternativa, que se barajaba en la previa, de mantener en pie el canje para legisladores de todas las provincias a excepción de los de Capital y Provincia de Buenos Aires.

La reunión en el despacho de Monzó duró alrededor de dos horas y juntó, entre otros, a Agustín Rossi (Frente para la Victoria- PJ), Graciela Camaño (Frente Renovador), Pablo Kosiner (Justicialista), Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO).

La "letra chica" pendiente tiene que ver con el diseño de un nuevo sistema para que los diputados tengan cubiertos los gastos de movilidad en los casos que se justifique. En este sentido, se abren dos opciones "compensatorias": un proyecto propone establecer un criterio territorial por el cual aquellos diputados que viven a más de 300 kilómetros de Capital Federal tengan pasajes a disposición (pero sin la posibilidad de canje), mientras que los diputados que residen más cerca recibirían ingresos mensuales por movilidad.

La otra propuesta es que cada diputado, independientemente de su provincia de origen, pueda optar si recibir pasajes o percibir el monto de movilidad. Según pudo saber NA, la cantidad de pasajes a los que hasta ahora tenía acceso cada diputado (20 tramos aéreos y 20 terrestres) también se reduciría.

La idea de cortar de raíz el beneficio de canje de pasajes ya rondaba en la cabeza de Monzó desde los albores de su gestión, pero maduró tras el agite mediático de la controversia, cuando distintos medios se hicieron eco de un informe de la Fundación Directorio Legislativo con un ránking de los diputados que más habían cobrado por ese concepto durante 2017 (con Elisa Carrió al tope de la lista).

Según refirieron las fuentes consultadas, Monzó impulsaba desde el principio de su gestión un reordenamiento del sistema que genera un importante presupuesto para la Cámara baja e ingresos de hasta 40.000 pesos mensuales extra para los diputados, aunque las resistencias tanto en bancadas oficialistas como opositoras habían impedido hasta el momento introducir cambios de fondo.

Antes de la fumata blanca en el despacho de Monzó, Rossi había dicho que el escándalo sobre el canje de pasajes de los legisladores es una "operación" del presidente Mauricio Macri contra Carrió. "No me preocupa demasiado, es un tema secundario. Nos involucraron a los diputados en una enorme operación de Macri contra Carrió. No hay duda que la puso a la parrilla, me parece que hay algo extraño", manifestó el santafesino.

"Macri los manda a la parrilla a los diputados pero no ajusta a sus ministros o secretarios de Estado. Un subsecretario de Estado cobra más que un diputado", añadió en declaraciones formuladas a Radio 10.