Proyecto de Megatone para trasladarse a la ex curtiembre

El intendente Luis Castellano recibió ayer desde las 11:00 hasta las 14:00 a todos los concejales en su despacho para conversar sobre diversos temas.La primera parte de la reunión giró en torno a la presentación del proyecto de Megatone para trasladar su sede central en bulevar Santa Fe al predio de la ex curtiembre, que se ubica en la intersección de Fader y bulevar Hipólito Yrigoyen. En la oportunidad, estuvieron presentes representantes de la empresa para brindar detalles del proyecto.“Allí se encuentra un nudo vial de la ciudad. Es un lugar muy transitado vehicular y peatonalmente. En principio es un proyecto que contempla el traslado de los casi 300 empleados que hoy trabajan en el centro. Hay que avanzar en el proceso de donación de calle porque lo que pretendemos desde el Estado local y lo pusimos como condición con sus anteriores propietarios, es que pueda ser habilitada avenida Fader en forma completa porque en esa parte se angosta la cuadra que queda y que se construya una rotonda para resolver ese nudo vial. Necesitamos esa parte para la ampliación y empieza un proceso de negociación en el que los concejales también intervendrán”, explicó la máxima autoridad del Ejecutivo.También agregó que “el proyecto ya lo tienen los concejales y tendrán que analizar algunas modificaciones al Código Urbano sobre la altura y el estacionamiento. Para adelante es una obra muy interesante desde el punto de vista arquitectónico para ese lugar porque hay galpones que están absolutamente degradados y en materia de tránsito ayudaría a resolver un problema vial que tenemos en el sector”.Por otro lado, durante la segunda parte de la reunión, solo participaron los concejales y algunos secretarios: “Hablamos del proyecto que hemos presentado y en el que estamos trabajando para la pavimentación de 130 cuadras en 17 barrios de Rafaela. Les contamos cómo lo pensamos implementar a lo largo de tres años. Hubo consultas, intercambios y propuestas que van a ser analizadas”.En la parte final, “conversamos sobre el tema de la tarifa de energía, una problemática que tenemos en la ciudad tanto para las familias, las empresas pequeñas, medianas y grandes, y muchas instituciones intermedias como clubes, vecinales que son lugares de contención social, están recibiendo facturas de luz que son impagables. Son situaciones que se deben atender porque son espacios de contención social que tienen que seguir funcionando”, remarcó.“La idea es avanzar en forma conjunta todas las fuerzas políticas e institucionales para hacer el reclamo a los gobiernos provincial y nacional. Hay situaciones muy graves que van a generar dificultades para el funcionamiento en el futuro”, adelantó.Además, dijo que una de las alternativas “que estamos presentando y difundiendo en todos lados es la tarifa social, una alternativa posible y viable para muchas familias que no van a poder pagar la luz. Es la primera vez que veo que se le va a cortar el servicio a familias trabajadoras, no solo a familias indigentes. Muchas familias no van a poder pagar la luz y esto es tremendo. He estado en negocios en donde les llegó facturas desde los 6 mil hasta los 15 mil pesos. Es gente que trabaja, el único sustento que tiene es su pequeño comercio familiar y no podrá pagar la luz; es de extrema gravedad”.Por último, destacó: “Queremos hacer el reclamo en forma conjunta, está a disposición el tema de la tarifa social para que se vengan a anotar los vecinos para ver si se encuadran y necesitamos también que la EPE, los gobiernos provincial y nacional nos ayuden a solventar situaciones que son muy difíciles”.