Sorteo de las 53 viviendas: no convencieron las respuestas

Una semana después del sorteo, funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo tuvieron que venir a dar respuestas al creciente reclamo de quienes participaron del sorteo de las 53 casas y que quedaron con dudas luego de los cambios en la cantidad de inscriptos en los padrones.Lucas Crivelli, director del organismo y Luis Russo, asistente técnico de ese área, intentaron llevar calma y tranquilidad ante un auditorio repleto de personas que seguían (y aún siguen) creyendo que hubo algo turbio en el sorteo. Sin embargo, los funcionarios provinciales ratificaron la transparencia del mismo al igual que en el proceso de inscripción y rechazaron el pedido de un nuevo sorteo. El reclamo era por las 16 viviendas de titulares que en el padrón provisorio aparecían como "no aptos" y que en el definitivo los termina dando como potenciales beneficiarios.En diálogo con la prensa local, Crivelli recordó que hubo un cambio de metodología sobre cómo se elaboran los padrones, como así también el proceso de inscripción. Antes se llevaba adelante un Registro Unico de Inscripción Permanente (RUIP) cuya carga era manual", dijo y dejó entrever que había una manipulación política sobre quienes ingresaban al sistema y quienes no. "Desde hace dos años, empezamos a trabajar con un registro digital, al cual cualquiera puede inscribirse de manera autónoma, en su casa, a través de internet. De esta forma, esa persona puede estar tranquila con que se ha anotado y va a poder participar de un sorteo. Esto es una condición general. Para nosotros es muy importante esto, porque nos dio mucha más transparencia, claridad y hemos tenido denuncias de muchos lugares (no de Rafaela) en donde la Comuna no los inscribía", sentenció."Paralelamente, como ya lo hemos hecho en otras localidades, en primera instancia se postula un padrón donde las familias están preinscriptas para participar del sorteo. Este se publica, con carácter de provisorio. Aquí se indica que hay familias que están aptas y otras que no están aptas. Hay algunos casos en donde las familias pueden hacer consultas, en una segunda instancia. Y el día anterior al sorteo, se publica el padrón definitivo. Que es donde verdaderamente se termina definiendo cuáles son los que están aptos y cuáles no", explicó.Es por ello que en el padrón provisorio aparecían las 1944 familias anotadas y después se pasó a las 2448: tuvieron tiempo de mejorar su inscripción. Los funcionarios dijeron que los ingresos o el tiempo de residencia (porque habían puesto que tenían uno o dos años y eran nativas de esta localidad) fueron dos de los puntos con más cambios". "Esto queda determinado en el padrón definitivo. Si ustedes se fijan en ese padrón, todas las que son ganadoras, figuran como aptas"."Desde el padrón que se publicó el día previo al sorteo, que es el definitivo (el último viernes antes del sorteo), es el que figuran todas las familias aptas. Esto hace que pase de 1944 a 2448", completó Crivelli, quien dejó en claro queDe hecho, entendemos que el sorteo ha sido correctamente realizado, por Lotería Provincial. Fue del mismo modo que se realizó el sorteo de "Mi Tierra, Mi Casa", y que tan bien funcionó, pese a que tuvimos un día y medio de sorteo en aquel momento. La inscripción se llevó adelante correctamente. El proceso fue sumamente transparente. Le vamos a transmitir a la gente la tranquilidad de que participaron de un sorteo que estaba correctamente organizado", sentenció.Luego de aclarar de que no por figurar como ganador terminará con la casa en su poder ("es un proceso de adjudicación, ahora deberá presentar todos los papeles") indicó que "para nosotros es fundamental que una familia que está en condiciones de participar, no se quede afuera por otros motivos. Este es un sistema lo más universal posible. Y donde la accesibilidad sea un punto a favor, no en contra. Por eso permitimos hasta último momento, hacer modificaciones"."Para nosotros, llevar adelante estas viviendas nos demandan recursos muy importantes. Contamos con el apoyo de Nación para estas viviendas. Son muchas más las viviendas que necesitarían los rafaelinos. Pero en esta instancia, son de las que podemos disponer", concluyó.En declaraciones a Radio ADN, Walter Adolfo Martínez, uno de los anotados presentes, marcó sus dudas: "están dando vueltas y no tienen una explicación concreta. Sigue siendo algo turbio el sorteo. Sus palabras no me convencieron. Habían dado tiempo hasta el 25 para las inscripciones y hubo mucha gente que no era apta y salió sorteada".