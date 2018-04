Cuccioli debutó con una suba en la recaudación

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La recaudación impositiva aumentó en marzo un 36,9% interanual, al alcanzar los $ 238.836 millones, señaló hoy el nuevo jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli. En su primer día oficial al frente del organismo en lugar de Alberto Abad, Cuccioli resaltó que los principales avances se dieron en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 49,7%; Ganancias, 47,4%; y el impuesto al cheque, 33,9%.El IVA representó $ 79.965 millones, mientras que Ganancias llegó a $ 48.557 millones y el impuesto a débitos y créditos logró $ 16.550 millones.Si se toma en cuenta el sinceramiento fiscal y el pago de moratoria, la variación interanual llega tan sólo al 12,5%.A lo largo del primer trimestre del año, la recaudación tributaria acumuló un crecimiento de 23,6% al obtener $ 736.463 millones.Cuccioli, quien antes de ser el jefe de la AFIP ocupaba el cargo de secretario de Servicios Financieros, indicó en una conferencia de prensa que el crecimiento en la recaudación se dio en sintonía con "los efectos del aumento de la actividad".En el terreno negativo se ubicó la recaudación por comercio exterior, al representar $ 10.188 millones y registrar una baja de 12,6%. En ese sentido, a Derechos de Exportación correspondieron $ 3.063 millones con una caída de 50,1%; mientras que los de Importación representaron $ 7.125 millones con una suba de 29%.La recaudación impositiva de febrero había subido 37,7% interanual, mientras que en enero había registrado un aumento del 23,9%, por lo cual en el primer trimestre los ingresos lograron superar a la inflación.Por otro lado, la AFIP recordó que rige la obligatoriedad para comerciantes, profesionales y monotributistas, al tiempo que advirtió que los comerciantes que no cumplan con esa disposición podrían tener una sanción de entre dos y seis días de clausura.DEMANDA ACRISTÓBAL LÓPEZPor otra parte, Cuccioli, anunció que el organismo recaudador realizará una demanda civil contra el dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, por presuntos "daños y perjuicios" por el dinero que asegura no haber recibido por la falta de pago del impuesto a los combustibles.La presentación también incluirá al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el socio de López, Fabián De Sousa."Nosotros tenemos la facultad de presentar una acción civil sobre Echegaray, López y Sousa, para que no sólo con el concurso o que se dicte una quiebra recuperemos la deuda; sino que vayamos a recuperar los daños y perjuicios que le generó al Estado no tener esos recursos cuando había que tenerlos", sostuvo Cuccioli.En conferencia de prensa en su primer día al frente de la AFIP, el ex secretario de Servicios Financieros también ratificó "todo lo que se ha hecho en términos penales" contra el Grupo Indalo durante la gestión de su antecesor, Alberto Abad."No tener los recursos significa afectar los mismos para jubilaciones, escuelas", insistió el funcionario nacional, quien indicó que impulsará "una especie de lucro cesante".Y agregó: "Lo que debe (el Grupo Indalo) representa la deuda original, los intereses más los punitorios eso refleja en concreto la mejor manera que uno pudiese decir `si yo hubiese tenido ese dinero en ese momento y lo puse en intereses´.Ahora, no sólo se aboca este paso al universo de las empresas, sino que es sobre los bienes de estas tres personas".Se trata de la primera demanda de este estilo desde la creación del organismo recaudador en 1997.La empresa petrolera Oil Combustibles, que integra el Grupo Indalo, tiene una deuda que se calcula en "más de 17 mil millones de pesos", según Cuccioli, por el no pago del impuesto a los combustibles.Por esa causa, Cristóbal López estuvo detenido casi tres meses y hace diez días fue liberado por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que también había cambiado la carátula que pasó de defraudación a evasión. Luego de esa decisión, la AFIP apeló para que se vuelva a la carátula original, lo que debe decidir la Cámara de Casación.