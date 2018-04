MotoGP: quinta visita consecutiva al Circuito Internacional de Termas

En la noche de Qatar, brillaron con luz propia las estrellas del Campeonato Mundial de Motociclismo, ofreciendo un espectáculo deslumbrante, en la primera cita de la temporada.Y no solo en MotoGP, que tuvo al italiano Andrea Dovizioso y al español Marc Márquez, protagonizando una definición temeraria en la última curva, por el ataque a fondo del campeón y su Honda sobre la Ducati.Una maniobra que no sorprendió en absoluto, porque el oriundo de Cervera siempre desafía los límites en situaciones extremas. La mayoría de las veces, salió airoso en sus intentos, para terminar celebrando. Otras, como ocurrió en Losail, debió resignarse ante el mejor sprint de su rival de turno, pero siempre con la íntima satisfacción de buscar la historia hasta el banderazo cuadriculado.También, en el Emirato, se registraron llegadas apretadísimas y diferencias que se contabilizaron por milésimas en las teloneras, Moto2 y Moto3.Con ese antecedente, fantástico desde el lugar que se lo analice, MotoGP saldrá a escena el próximo viernes, por quinto año consecutivo, en un escenario que todos reconocen como uno de los mejores del calendario.El maravilloso Circuito Internacional de Termas de Río Hondo lucirá renovado, a partir de la obra de reasfaltado de unos 2.400 metros que debió ejecutarse, respondiendo a una exigencia de la FIM y de Dorna Sports.Ese nuevo pavimento, que fue "engomado" hace poco más de dos semanas por el Superbike Argentino, planteará un nuevo desafío a hombres y máquinas el venidero fin de semana.El potencial que exhibieron Dovizioso y Márquez, los mismos protagonistas que lucharon por el título en el certamen pasado, en una evaluación previa, hoy los ubica un escalón por encima del resto. Pero, como siempre lo decimos, no es prudente gastar a cuenta y menos todavía proclamar favoritismos.Por la vigencia de Valentino Rossi, que a los 40 sigue dando pelea -completó el podio en Qatar- o la actualidad de Johann Zarco y Maverick Viñales, este el inobjetable ganador en la última carrera disputada en Termas.La lista de candidatos podría incrementarse con la mención de otros nombres, pero está claro que los más firmes, por el buen inicio que tuvieron, son los mencionados, en una categoría donde las sorpresas no abundan.Quizás, como no se dio en el arranque de la temporada, el domingo el rol de los neumáticos podría ser determinante, tanto por la temperatura como por el piso renovado que deberá transitarse en el cincuenta por ciento del recorrido.Pero, más allá de las especulaciones, la hora de la verdad está cada vez más cercana. Las primeras conclusiones se podrán extraer a partir del viernes, cuando empiecen a rugir los poderosos motores de un litro en la tierra santiagueña.