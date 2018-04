Carta de Lectores

Sembremos en el jardín del corazónSr. Director:Parábola del sembrador: Evangelio según San Marcos, capítulo 4 versículos del 3 al 9.Jesús dijo a la multitud: “¡Escuchen!”.Un sembrador salió a sembrar. Una parte de las semillas cayó a lo largo del camino y vinieron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó sobre lugares pedregosos, donde no tenía mucha tierra; y nació pronto; más al levantarse el sol, se quemó y se secó. Otra parte cayó entre las espinas y se ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. “¡Quién tiene oídos que oiga!”.La Palabra de Dios es la semilla; nuestro corazón tierra buena. Cada pensamiento, cada acción es una semilla que según nuestro corazón, hará que caiga en tierra fértil o no. El solo pensar en cómo proceder; la sola mirada introspectiva, y también hacia los demás es una siembra. Sembrar y dar el ejemplo van de la mano. Es inútil, sino actuamos con honestidad, amor, entrega de nuestro tiempo y de todo lo que cada uno pueda dar espiritual y materialmente, pretender sentir las satisfacciones que nuestro corazón anhela.Una satisfacción que no solo se produce por el disfrute o algo placentero, sino que es más amplio, que abarca la lucha diaria, el trabajo, el estudio, afrontar adversidades y cuánto más. Escuchar los dictámenes de nuestra conciencia y de nuestro corazón, hará que nuestra siembra sea en tierra fértil y de buenos frutos; y que la satisfacción sea constante en nuestro ser.Recordar la frase siembra y recogerás, nos ayudará a elegir con cuidado la semilla.¡El haber sembrado en buena tierra, siempre dará buenos frutos, y los seguirá dando aunque el sembrador ya no esté!Ana María Abuh de AbeilléRafaela