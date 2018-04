La deuda de SanCor es de 5.000 millones

La cooperativa láctea SanCor, con sede central en la ciudad de Sunchales, que se apresta a pasar a manos de la firma Adecoagro cuando realice su asamblea de socios el miércoles de la próxima semana tiene una cuantiosa deuda que totalizaría $ 5.000 millones que fue reduciendo con la venta de varias plantas.Precisamente la negociación contrarreloj con la firma -según el diario Clarín- que conduce Mariano Bosch radica en la deuda de la cooperativa. Por el tamaño de esa deuda se alejó de SanCor la cooperativa Fonterra de Nueva Zelanda que estuvo peleando hasta el final, pero no logró convencer a sus socios de la compra.Según trascendió, la oferta de Adecoagro es "mejor en lo económico y en lo estratégico que la de Fonterra y por eso el consejo de SanCor la eligió por unanimidad y la manda a votar en la asamblea del 12", dijo una fuente muy cercana a las negociaciones.Consultados por el monto de la oferta, nadie arriesga una cifra por lo que muchos suponen que la oferta de Adecoagro consiste en pagar la deuda sin dinero adicional.La firma, que lidera en agronegocios y tiene tambos de punta, había ofrecido a principios de año 100 millones de dólares por tres plantas de SanCor.Por cierto, la mayor parte de los pasivos del Acuerdo Preventivo Extrajudicial con los acreedores de la cooperativa se pagarán al contado. Se trata de deudas con tamberos y proveedores que tuvieron una fuerte quita. Y lo que se acordó en términos de pasivos financieros e impositivos es que esas deudas, cuyo monto no se informó, pasan a la nueva sociedad.Esa nueva sociedad estará integrada inicialmente en un 90% por Adecoagro y por Sancor que se queda con el 10% restante.Este viernes se inicia un proceso de seis días decisivos para SanCor Cooperativas Unidas Limitadas. El proceso iniciado en mayo pasado con el Plan SanCor, que incluyó desde el achicamiento de la cantidad de empleados, el desprendimiento de cuatro plantas, la recepción de ayuda financiera del Gobierno y su consecuente ajuste del convenio colectivo de trabajo para toda la industria; y la reestructuración de deuda, tendrán al final de esta semana una instancia clave. Convocados a una asamblea extraordinaria, los socios de la Cooperativa, los tamberos deberán votar el esquema de negociación de pasivos con acreedores entre los cuales se los incluye.Luego de negociar quitas de hasta el 60% en las deudas que rondaban los $ 500 mil; y pagos directos en las que llegaban a los $ 150 mil, la Cooperativa hizo en tiempo y forma la presentación de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales, ante el Juzgado de Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. Duilio Halil, donde consta con aval de escribanos santafesinos un acuerdo del 72,97% de los acreedores, correspondiendo al 69,73% del capital adeudado.La asamblea del viernes se dará en un marco particular en lo judicial, ya que el Halil está con licencia médica hace casi dos meses, mientras que su secretaria Natalia Carinelli tiene la misma condición por maternidad. Es así que el pro-secretario es quién se encarga de la recepción de escritos y los mismos son firmados por cualquiera de los jueces de la V Circunscripción Judicial de Santa Fe, que trabajan en los tribunales de Rafaela, ya que no hay juez subrogante a cargo. La homologación, que es un proceso extenso, se estima que consiga la firma definitoria del Juez correspondiente en esta primera instancia, según informó Elida Thiery en EDairyNews.Todo tiene un marco legal, sin embargo llama la atención la situación en la que se presenta la definición a futuro de la mayor cooperativa del país y con todo el peso socio-económico que representa para el corazón de la cuenca lechera y las provincias argentinas más productivas.Cabe destacar que luego de este viernes 6 y la aprobación de los APE llegará el jueves 12 la asamblea extraordinaria definitiva, donde al menos el 90 por ciento de la cooperativa terminará transformándose en una sociedad anónima, de conseguir la anuencia de los socios, a instancias de la oferta de Adecoagro.