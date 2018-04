Recomendaciones para la población

Desde el Municipio local se difundieron recomendaciones a raíz de un reciente caso de sarampión que se dio en nuestro país, luego de 18 años sin casos registrados.Para prevenir la enfermedad, el Calendario Nacional de Vacunación contempla la aplicación de la vacuna, según el siguiente esquema: una dosis al año de vida y un refuerzo durante el ingreso escolar (5 o 6 años) de vacuna triple viral.Las vacunas son el método más seguro de protección contra las enfermedades infecciosas, no sólo en niños sino también en adultos. En Santa Fe están disponibles todas las vacunas dispuestas por el Calendario Nacional de Vacunación y podés aplicártelas, de manera gratuita y obligatoria, en todos los hospitales y centros de salud. En Rafaela se pueden aplicar en el Hospital SAMCo "Jaime Ferré" y en los centros de salud.La secretaria de Desarrollo Social Brenda Vimo expresó "Es fundamental alertar la importancia de cumplir con el calendario anual de vacunación, en el que figura como obligatoria la triple viral, al año de vida y un refuerzo al comenzar primer grado que inmuniza al niño contra el sarampión, la papera y la rubéola"."Es por eso, que queremos recordar a todos los vecinos que el sarampión es causado por un virus que puede propagarse fácilmente por el aire cuando una persona infectada estornuda, o por contacto directo con secreciones de la nariz o la boca de una persona infectada" , remarcó la doctora Brenda Vimo.El ministerio de Salud realizará en 2018 una nueva Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación contra el sarampión y la rubéola congénita con la aplicación de una dosis adicional obligatoria de la triple viral a niños de 1 a 4 años para "consolidar la eliminación" y para alcanzar a todos aquellos niños no vacunados.Las vacunas son el método más seguro de protección contra las enfermedades infecciosas, no solo en niños sino también en adultos. En Santa Fe están disponibles todas las vacunas dispuestas por el Calendario Nacional de Vacunación y podés aplicártelas, de manera gratuita y obligatoria, en todos los hospitales y centros de salud.