Quilmes ante Libertad

Esta noche se completará la segunda fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Será en el gimnasio Elías David, donde Argentino Quilmes recibirá a Libertad de Sunchales a partir de las 21.30, con el arbitraje de Gonzalo Ponce e Iván Andereggen.El duelo será entre equipos ganadores en la jornada inicial, ya que Quilmes se impuso frente a Ben Hur y Libertad hizo lo propio ante Independiente.FORMATIVASEn varios días se fue disputando la segunda fecha del torneo Oficial de divisiones formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Los resultados publicados en su sitio oficial fueron los siguientes:Independiente 34 vs. Unión 47; Peñarol 46 vs. Argentino Quilmes 26 y Libertad 95 vs. Ben Hur 17.Independiente 36 vs. Unión 85; Peñarol 34 vs. Argentino Quilmes 43; Libertad 76 vs. Ben Hur 22 y Atlético 61 vs. Independiente “B” 63.Independiente 36 vs. Unión 85; Libertad 90 vs. Ben Hur 26 y Atlético 67 vs. Independiente “B” 40.Independiente 44 vs. Unión 76; Peñarol 15 vs. Argentino Quilmes 92 y Libertad 80 vs. Ben Hur 46.