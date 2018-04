La gran felicidad de Lucas Matthysse

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el chubutense Lucas Matthysse, dijo estar "contento como chico con juguete nuevo" luego de que se confirmara que peleará frente al filipino Manny Pacquiao el 14 de julio.Sobre su rival, manifestó que "no estará en su mejor momento pero es Pacquiao y hay que respetarlo" y se mostró optimista porque -dijo- "me ha ido bien cuando enfrenté a zurdos". "Los dos venimos de peleas duras. Hay que estar preparado al cien por ciento. Tiene un estilo muy agresivo, tiene mucha velocidad. Hay que estar con todas las luces prendidas ese día", dijo Matthysse en una entrevista con FM 91.5 de Trelew.El argentino reconoció que este combate "es todo" para él: "Si le gano a una leyenda, me quedo con el título mundial. Me voy a preparar de la mejor forma para ganarle. Oscar De la Hoya es un número uno del mundo para mí, y confía en que yo puedo tomarme revancha de aquella derrota suya con Pacquaio".Por último, reveló lo que sintió al llevar este martes a su hija al colegio: "Venía pensando que 'voy a pelear con Pacquaio' y estaba contento como chico con juguete nuevo".Por su parte, el filipino escribió en su cuenta de Twitter: "¡Ya está! No puedo esperar para pelear con Lucas Matthysse por otro título mundial".De la Hoya, uno de los promotores del argentino, escribió en su cuenta de Twitter que el combate se realizará el 14 de julio en Kuala Lumpur. De acuerdo a lo informado por el titular de "Golden Boy Promotions", el acuerdo está "firmado y sellado", por lo que no existe chance de que la pelea se frustre salvo algún imprevisto. Matthysse había manifestado su deseo de enfrentar al filipino minutos después de haber noqueado al tailandés Tewa Kiram, en Los Ángeles, en una victoria que le significó obtener el cinturón de la AMB.Pacquiao, que viene de resignar el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el australiano Jeff Horn, tiene 39 años y el récord de haber obtenido 9 cinturones de campeón en ocho categorías diferentes. El "Pac-Man" cuenta con una foja de 59 triunfos, siete derrotas y dos empates, con 38 nocauts, y una nueva victoria podría significar un brillante cierre de carrera.Para Matthysse, nacido en Trelew hace 35 años, es la chance de aprovechar su tercera gran oportunidad tras haber sido vencido por el estadounidense Danny García y el ucraniano Viktor Polstol. El argentino tiene un récord de 39 triunfos, cuatro derrotas y un empate, con la destacable marca que 36 victorias fueron por nocaut.