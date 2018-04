Procesan a De Vido por favorecer a Odebrecht

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, a raíz de la licitación otorgada a favor de la empresa brasilera Odebrecht para la ampliación de gasoductos norte y sur del país entre 2006 y 2008. La medida fue decidida en una de las causas por el escándalo Odebrecht en la Argentina, país donde la empresa reconoció haber pagado en soborno a funcionarios públicos alrededor de 35 millones de dólares.También fueron procesados por Rafecas los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, respectivamente, por el mismo delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", que prevé penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.Todos los acusados están imputados como coautores, además de la "participación necesaria" de De Vido, por "favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN -obras 2006/2008-".Según indicó el juez, esos contratos "debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial"."Distintas circunstancias hacen aparecer como improbable que el ministro hubiera sido ajeno a los aspectos más importantes de la implementación del plan", sostuvo Rafecas en su fallo respecto a De Vido, quien está detenido en el penal de Marcos Paz porque enfrenta otro procesamiento con prisión preventiva por fraude en el caso de Río Turbio.Rafecas se refirió puntualmente a "la envergadura de las obras a realizarse, que abarcaron la extensión de la totalidad de la red de gasoductos por miles de kilómetros a lo largo y ancho de todo el país, siendo una de las mayores obras de infraestructura –sino la mayor- realizada durante su gestión al frente de la cartera ministerial"."Por estas particulares características es posible afirmar que De Vido no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos-, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura sobre las cuales, por cierto, el ministro tenía especiales responsabilidades en función de las misiones que le fueran encomendadas a su ministerio", insistió.La mega obra tuvo un presupuesto inicial de 2.347 millones de dólares más IVA y estuvo a cargo exclusivamente de Odebrecht: tras el análisis de las resoluciones y expedientes administrativos, se descubrieron una serie de notas y decisiones (incluyendo un memorándum de entendimiento entre Odebrecht y la Secretaría de Energía), de los cuales se concluyó que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht.Según la resolución del juez -de más de 300 páginas-, De Vido creó el marco normativo necesario para que la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, procediera al llamado a una "licitación privada" que en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se había realizado hasta ese momento, se realizó a través de la empresa de firma mixta CAMMESA, que fue la que finalmente le adjudicó el negocio al gigante brasilero.En ese sentido, el juez hizo referencia a una nota de noviembre de 2005, en donde la firma Odebrecht -a través de su directivo Flavio Bento Faría- se presentó directamente ante la Secretaría de Energía para manifestar el interés en "contribuir" con CAMMESA en el proceso de ampliación de gasoductos en la Argentina.También hubo varias notas en donde la Secretaría de Energía insistía en recordar el interés de Odebrecht de participar en el negocio y a ello se le sumaron cambios en las reglas aplicables al proceso licitatorio durante el transcurso: incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio) se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal y aparente, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación. Ambas firmas quedaron al margen del proceso por deficiencias en el cumplimiento de requisitos establecidos en los pliegos, que sólo pudieron ser cumplidos en tiempo y forma por Odebrecht, quien así se hizo cargo del negocio."En definitiva, la instrucción ha dado por probada la existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht", sostuvo Rafecas.