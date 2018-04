Abrieron plan de retiros voluntarios para estatales

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno abrió ayer un plan de retiros voluntarios para el personal del Estado nacional y organismos descentralizados, y ofrece pagar las indemnizaciones en hasta 24 cuotas. El presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmaron el decreto 263/2018 publicado en el Boletín Oficial.La decisión también lleva las firmas de los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.El Gobierno aprobó los planes de Retiro Voluntario para el personal que presta servicios en las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados.Para acogerse al plan de retiro el interesado deberá tener 65 años o más años para los hombres y 60 años para las mujeres, y no contar con los años de servicio necesarios para obtener la jubilación ordinaria en los términos de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.El personal que acceda al plan tendrá derecho a la percepción de 24 cuotas no remunerativas mensuales, iguales y consecutivas. A su vez, el personal que acceda tendrá derecho a la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.Los agentes que alcancen los 65 años durante la percepción de las cuotas previstas en este artículo, las continuarán percibiendo hasta un máximo de 12 meses más, siempre que no se supere el máximo de las 36 cuotas.