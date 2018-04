Todos los horarios del Gran Premio

Juzgamos oportuno reiterar, para satisfacer el interés de nuestros lectores, los horarios de las actividades que se desarrollarán en el marco del Gran Premio Motul de la República Argentina, que se disputará el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo (4.805 metros de extensión), en la provincia de Santiago del Estero.FP1 Moto3;FP1 Moto2;FP1 MotoGP;FP2 Moto3;FP2 Moto2 yFP2 MotoGP.FP3 Moto3;FP3 Moto2;FP3 MotoGP;Qualy Moto3;Qualy Moto2;FP4 MotoGP;Qualy1 MotoGP yQualy2 MotoGP.Warm Up Moto3;Warm Up Moto2;Warm Up MotoGP;Carrera Moto3 (21 vueltas);Carrera Moto2 (23 vueltas) yCarrera MotoGP (25 vueltas).