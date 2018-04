"A Magdalena de Lorenzi la quería todo el mundo"

Nelly Ghizzoni de Foglia nació el 19 de agosto de 1928 (este año cumple 90) en Piquillín porque su padre Dino Luis no tenía trabajo en Rafaela y fue a arar un campo en esa localidad cordobesa, completando su familia de origen su madre Matilde Espiger y sus hermanas Gloria y Delia. Luego se trasladan a Sunchales por trabajo del padre, quien sufre gran estrés por la crisis de 1930, se enferma y al poco tiempo se muere a los 33 años, teniendo la entrevistada tan solo 4 años.

"El final llegó, las pupilas fijaron eternamente su brillo, la nada (...) El camino de Sunchales a Rafaela fue muy largo y penoso, detrás del furgón, los autos y en todo el trayecto langostas que obstruían el paso, cubrían vidrios formando una espesa cortina verde, impidiendo a la triste caravana su marcha. Pasando entre las langostas y de noche, la muerte", escribió Nelly hace algunos años, titulado "Las langostas" para evocar la muerte de su padre.

Se vienen a vivir a Rafaela a la casa de sus abuelos paternos en calle Liniers 72 y luego su madre se vuelve a casar con José Furone, teniendo tres hijos: Juana, Betty y Redente. Tenían dos terrenos en el que sembraban verduras y flores en cantidad y calidad.

"Cuando tenía 10 años tuve que dejar la escuela (estudió hasta 4° grado en la Moreno y la Sarmiento) porque había necesidades económicas y mi mamá me mandaba caminando a vender ramos de flores a las casas de gente rica en el centro", recuerda en una entrevista con este cronista de LA OPINION.

A los 15 años fue a trabajar al consultorio del doctor Lorenzo Barale, aprendiendo enfermería, actividad que le sirve para el resto de su vida. Tres años después ingresó a trabajar en el Hogar de Ancianos (creado en 1939 y 10 años después pasó a depender de la Provincia), convocada por Magdalena Grotter de Lorenzi y el director Carlos Zanatta, trabajando 14 años pero tuvo que dejar por una enfermedad en la cadera. Luego durante 10 años colaboró ad honorem en la cooperadora.

"Magdalena era una señora muy buena, de poco hablar, seria, pero todo el mundo la quería", destaca. Conviene recordar que Magdalena fue presidente de la Sociedad de las Damas de Beneficencia y donó sus bienes para la construcción de la capilla del Hospital de Rafaela (próximamente será restaurada) y el resto para ser repartido entre los pobres.

Volviendo a Nelly, en 1994 participó en dos coros: en la UMTE (durante 11 años) dirigido por Luis Anselmi, que se presentó en la mencionada capilla, siendo el audio retransmitido a los internos alojados en los pabellones del Hospital, y en el del Club Atlético (estuvo 3 años). Le permitió viajar por diferentes lugares.

Al mismo tiempo, cursó un taller de Literatura en el Liceo Municipal Miguel Flores a cargo de Graciela Cantalejo de Kalbermatten, durante cinco años. "Una vez que murió mi marido, tuve más tiempo para las actividades que no pude hacer cuando era chica, escribiendo historias y poesías. Agradezco a Dios haber logrado profundizar la escritura", expresa.

Se había casado con Enrique Angel Foglia el 2 de abril de 1949, de cuyo matrimonio nacieron Enrique Dino (trabajó en Tribunales, condujo el programa "Para toda la gente" por LT28 y falleció el 9 de junio de 2005) y Eduardo (radicado en Río Ceballos, Córdoba). Tiene 4 nietos: Gustavo, Sebastián, Sofía y Rafaela; y 3 bisnietos: Valentino, Agustina y Emilia.

Es colaboradora de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en calle Magdalena de Lorenzi 540, a la vuelta de casa (Pellegrini 1153), desde que fue creada en 1961. Hasta ese año los vecinos solían participar de las actividades religiosas en la capilla del Hospital, cuyo capellán era el padre Lorenzo.