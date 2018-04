Atlético es ahora escolta de Aldosivi

Pasó la fecha en que Atlético quedó libre y como se preveía, aún dentro de un torneo demasiado irregular y discreto, la Crema no pudo mantener la punta en soledad, aunque pese a que ahora quedó como escolta de Aldosivi de Mar del Plata, sigue teniendo opciones de pelear por el ascenso directo. El Tiburón marplatense se impuso anoche como local por 1 a 0 a Villa Dálmine, con gol de Nahuel Yeri a los 7 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, en Córdoba igualaron 0 a 0 Instituto y Almagro. El empate no les sirvió a ninguno, ya que ambos tenían la posibilidad de llegar a lo más alto en caso de ganar. En el equipo bonaerense hizo su estreno en la dirección técnica el ex jugador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia.

La fecha 21 de la B Nacional se completará esta noche, cuando desde las 21:05, Boca Unidos de Corrientes reciba al Deportivo Morón en encuentro televisado por TyC Sports, que será arbitrado por Bruno Bocca. El Gallo, en caso de ganar, quedará en el lote de los que tienen 31 unidades.



A DOS PUNTOS

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio está ahora, junto con San Martín de Tucumán, a dos puntos de Aldosivi. Sin embargo, quedan 12 puntos en juego donde todo puede pasar.

Cabe mencionar que el elenco celeste tiene por delante una semana larga de trabajo, apuntando a recuperarse desde lo futbolístico y anímico (cabe mencionar la incorporación en ese sentido del psicólogo Pablo Sucarrat al cuerpo técnico), para encarar de la mejor manera las cuatro últimas fechas del fixture con la aspiración de ascender de manera directa, pero de no cumplirse ese objetivo primario, buscar la segunda chance en el Reducido (entre Atlético, segundo, y el noveno Juventud de Gualeguaychú, hay solo 2 puntos de diferencia). La primera final será el lunes en Corrientes, ante Boca Unidos.

Es aventurado por el momento hacer conjeturas sobre modificaciones en el once titular, con relación al equipo que empató ante Deportivo Morón, pero los tres goles que convirtió Mauro Marconato en el partido de Reserva ante Ferro quizás le abran una puerta para ser tenido en cuenta por el entrenador Lucas Bovaglio.

Respecto a disponibilidad de jugadores, recordemos que Maximiliano Casa está desgarrado y habrá que seguir con detenimiento la respuesta física de Rodrigo Depetris, que no está desde hace algunas semanas al ciento por ciento por molestias en el talón izquierdo.



LO QUE VIENE

Este es el detalle de partidos de la fecha 22ª a jugarse el venidero fin de semana: Almagro vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; Sarmiento de Junín vs. Mitre de Santiago del Estero; Gimnasia de Jujuy vs. Aldosivi de Mar del Plata; Dep. Riestra vs. Ferro Carril Oeste; Santamarina de Tandil vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn; San Martín de Tucumán vs. Agropecuario de Carlos Casares; Quilmes vs. Dep. Morón; Villa Dálmine vs. All Boys; Los Andes vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; Estudiantes de San Luis vs. Brown de Adrogué; Nueva Chicago vs. Flandria y Boca Unidos vs. Atlético de Rafaela.

Como se puede apreciar, hay dos encuentros nítidamente trascendentes para los primeros puestos en cuanto a los rivales de la Crema: Gimnasia vs. Aldosivi y San Martín de Tucumán vs. Agropecuario.