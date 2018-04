Los pasos definitorios de Miguel Lifschitz

Después del fin de semana extra largo, al gobernador Miguel Lifschitz le queda poco tiempo para definir cuestiones cruciales de su devenir gubernamental y político.Esta semana deberá conocerse de parte del gobierno nacional uno de los tantos presentes griegos dejados por la administración anterior: la solución definitiva a la deuda por coparticipación ilegalmente detraída por la nación durante casi una década a la provincia de Santa Fe. 23.500 millones de pesos a diciembre del 2015, fecha del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de Santa Fe. 50 mil millones calculados unilateralmente en julio del año pasado por el Ministerio de Economía de la Provincia.El pasado sábado 31 venció el plazo para que, compromiso asumido en el Consenso Fiscal mediante, el gobierno del presidente Macri estipule el monto final y la forma de pago.En el primer encuentro entre las partes, los funcionarios nacionales le hablaron al gobernador Lifschitz sobre la manera de pagarlo, no sobre el monto final (que según el diputado Federico Angelini "con la obra pública pactada superará los 50 mil millones de pesos"). Bonos y obra pública fue la propuesta nacional.La primera alternativa -bonos- ya había sido sugerida por la Provincia el año pasado, junto a un 30% "cash" (unos 15 mil millones de pesos), pero nada de obra pública. Los bonos habría que verificarlos; el "cash" (dinero en efectivo) no existe en el ideario nacional; y la obra pública le traería al gobierno de Lifschitz más dolores de cabeza que soluciones.Sucede que de lo adeudado, un 13, 4% debe ser coparticipado a los municipios y comunas, de allí que algunos legisladores pretenden que cualesquiera sea el acuerdo final, su ratificación debería pasar por la parlamento.PAROS IMPENSADOSEl inicio de la semana acotada será con medidas de fuerza de los docentes, que no están de acuerdo con la "justa" y "equitativa" actitud del gobierno de aumentarles el sueldo por decreto de igual manera que al resto de los empleados públicos, cuando ellos por mayoría rechazaron ese incremento del 18% en dos tramos.Los empleados de la administración central afiliados al gremio ATE, desconociendo la mayoría sindical de UPCN que aceptó el incremento, también llevarán a cabo medidas de fuerza, mientras que su líder Jorge Hoffmann le debe unas disculpas al gobernador Miguel Lifschitz por su exabrupto poco democrático de pedirle que "se vaya" si no puede aumentarles más el sueldo a sus afiliados.El gobierno prometió descontar de los sueldos los días de paro (justificados legalmente en el caso de los afiliados a ATE que desconocieron la ley paritaria), pero controvertido para los docentes, cuyo sindicato mayoritario rechazó la propuesta oficial.Sea como fuere, y tal como dijésemos hace una semana en esta columna, los "sinceramientos" tarifarios del gobierno nacional que en el caso de la energía son a total pérdida política para el gobierno provincial, impactan sobre las sorprendidas finanzas de la clase media u obrera, que no tiene la generosa opción sindical de los estatales de hacer huelgas mientras sus sindicatos acuerdan aumentos de salarios del 15%, o menores aún. Atención con la próxima grieta por abrirse: empleados públicos versus privados.LA JUSTICIA OTRA VEZ EN LA MIRA DE LA CIUDADANIAPor si no faltaren tribulaciones, la violencia no da tregua; un colega que no suele ser de los críticos acérrimos al gobierno se preguntó en su perfil de facebook: "¿por qué le cuesta tanto al FPCYS dar solución a la inseguridad? Siguen asesinando mucha gente. 31 homicidios en 90 días".Desde el Ministerio de Seguridad responden que es un comentario "facilista", ya que la ciudad de Santa Fe tuvo su segundo homicidio en ocasión de robo. Como siempre, los asesinos son poseedores de un abultado prontuario que, al decir del senador radical Lisandro Enrico si estuviesen o hubieran seguido presos no habrían causado semejantes daños irreparables.Este domingo murió en el quirófano del hospital Cullen Ariel Martín Castelló, de 42 años, luego de recibir un balazo en el abdomen por intentar evitar el asalto de un delincuente a una vecina embarazada de 8 meses. La reacción inmediata e instintiva de los vecinos hizo que varios de estos neutralizaran y atraparan al agresor, un joven de 20 años que en el 2016 había caído por portación de arma de guerra y resistencia a la autoridad. Lo dejaron en libertad un mes después de la detención. En abril del 2017 vuelve a caer por amenazas calificadas y abuso de armas. Cuatro días después de haberlo detenido le dan la libertad con alternativas.EN EL MEDIO, LA REFORMA DE LA CONSTITUCIONDejamos para el final este capítulo pues a esta altura de la narrativa los hechos quizás le estén dando la razón a quienes - como el peronismo, el radicalismo en Cambiemos y el PRO - arguyen que "no es momento" para hablar de este tema.El líder de la bancada NEO del FPCyS senatorial Felipe Michlig le puso plazos a la propuesta gubernamental de reformar la Constitución: en 60 días - entre mediados y fin de mayo- la Legislatura debe votar si hay o no reforma de la Constitución.Michlig dijo que ni bien terminen las rondas de diálogo con los partidos, el proyecto debe ser discutido por los senadores y por los diputados para que en el segundo semestre haya tiempo de la elección de los constituyentes y de las sesiones para la reforma.Tiempos de ánimos perturbados. De sentimientos encontrados donde el mañana es visto como un desordenado y desconcertante puzzle.