Carrió rechazó las críticas de Macri por el cambio de pasajes

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó ayer que el cambio de pasajes "es legítimo", aunque consideró que el sistema de cobro de los legisladores "es malo", y se mostró molesta con las críticas que lanzó el presidente Mauricio Macri a esa situación. "Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, desde chiquito", señaló Carrió y resaltó que el dinero que cambió en pasajes lo utilizó para "movilidad".Al ser consultada sobre si había hablado con el Presidente sobre el tema, la diputada afirmó: "No, lo estoy diciendo públicamente porque él lo dijo públicamente". "El desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás siete veces más y, eso sí, te desentendés de la Argentina", afirmó Carrió, tras afirmar que si hubiera seguido ejerciendo como abogada hubiera sido "rica".En declaraciones al programa "El diario de Mariana", emitido por Canal 13, la diputada se expresó así luego de que Macri señalara: "Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa".Carrió habló del tema tras aparecer primera en una lista que se publicó sobre los legisladores que más habían cobrado en efectivo los pasajes aéreos y terrestres que otorga la Cámara baja."El canje de pasajes, la naturaleza jurídica es un gasto de movilidad, vos podés elegir, el pasaje en aéreo o el colectivo o podés ir en auto, lo que no estaba contemplado era quiénes usaban los autos. Yo he recorrido toda la nación en auto", dijo la legisladora.En medio de la polémica, la líder de la CC explicó que años atrás decidió "pedir la devolución de todo el dinero" para asignarlo "a la movilidad" suya y de sus asesores y custodios. "Me parece que es absolutamente legal, el problema es que es un mal sistema implementado por los presidentes de las Cámaras. Si me pagan o no, buscaré otro trabajo para pagar la movilidad", subrayó Carrió.Además, se quejó porque los legisladores no cobran antigüedad, título ni aguinaldo. "Yo estoy primera en el ranking porque blanqueé todo. Todo porque yo no quiero viajar en Aerolíneas. Durante el kirchnerismo yo no podía viajar por Aerolíneas porque tenía riesgo de vida", enfatizó Carrió y advirtió: "Parece que yo fui la única, pero fueron todos, salvo cuatro".Al ser consultada sobre el recorte de los pasajes para legisladores de Buenos Aires y la Ciudad, la diputada se quejó porque en ese caso el diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner cobraría más que ella. "Yo la resigno, no tengo ningún problema, pero ¿un secretario de juzgado puede ganar el doble que yo? Máximo Kirchner va a ganar el doble que yo por desarraigo y pasajes", cuestionó.A la vez, aseguró que iniciará las gestiones para volver a ejercer la abogacía y agregó: "El sistema es injusto, yo tendría que estar ganando 80 por ciento más por antigüedad, estaría ganando 300 mil pesos".AUMENTO DE TARIFAS,GARAVANO Y ANGELICICarrió volvió a calentar la atmósfera en el frente Cambiemos con críticas al aumento de tarifas, al ministro Germán Garavano, al que tildó de "poste", y a Daniel Angelici, a quien acusó de seguir metiéndose en la Justicia. "Ya basta, le diría el gobierno basta. Las clases medias no tienen la culpa de que hayan vaciado las empresas. Ya le dije al Presidente que me opongo al aumento de tarifas", señaló Carrió, al reiterar su cuestionamiento a la suba de los servicios.La legisladora nacional también ratificó sus críticas al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al presidente de Boca Juniors y amigo personal de Mauricio Macri, Daniel Angelici. "No tengo ninguna relación ni la voy a tener con el ministro Garavano. Cuando le ofrecí a mi mejor abogada para querellar a los que encubrieron a la AMIA, tuvo que renunciar. Es un poste de la Argentina, un poste político. Le perdí todo tipo de respeto porque esas cosas no se hacen", enfatizó la diputada por la Ciudad, al referirse a la interna con el ministro.Al hablar de la Justicia, Carrió lanzó nuevos dardos contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al respecto sostuvo: "(A Macri) le han mentido (Ernesto) Sanz, (Ricardo) Gil Lavedra y el propio presidente de la Corte. Dos años tardó, pero se dio cuenta"."Lorenzetti lo que siempre quiso ser es presidente, por la vía de facto o por elecciones, pero no va a ser jamás, por eso insisto tanto. Él llama a todos, pero ¿a mí me va a amedrentar?, a los corruptos no hay que tenerle miedo jamás", señaló."Y lo otro en la justicia que también molesta es Angelici. La que la denunció (por operar en los tribunales de Comodoro Py) fui yo, no lo denunció el resto", subrayó la legisladora y si bien dijo que "hoy el gobierno no tiene" un operador judicial, manifestó que el presidente de Boca "se mete".