Restaura imágenes de la capilla del Hospital

Por E.G. (h.).- La rafaelina María Inés Adorni está realizando la restauración de ocho esculturas policromadas en la capilla del Hospital de Rafaela, templo que se encuentra en una proceso de futuras refacciones a cargo de la comisión Amigos de la Capilla Santa María Magdalena.

"Como restauradora, el trabajo consiste en emitir un diagnóstico sobre la pieza a restaurar. En este caso son esculturas policromadas de madera con materiales incluidos de vidrio, metal, hueso, etc, que el paso del tiempo fue deteriorando", cuenta a este cronista de LA OPINION.

En la escultura de San José "me encontré que la madera tenía poca resistencia mecánica y no estaba funcionando como madera. Entonces tenía que consolidarla. O sea las fibras de la madera debido al ataque de los insectos y hongos hace que las fibras que dan resistencia a la madera estén rotas por los insectos o podridas por los hongos. Perdieron resistencia. Tuve que agregarle un material que es irreversible. Que lleva mucho tiempo en el proceso del secado y restauración de esa talla de madera".

Por ejemplo "tengo que elegir el material que se necesita en cada caso y va a ser mejor en una circunstancia o en otra: que no cambie la apariencia y características del objeto, que pueda ser fluido, que se adhiera adecuadamente a las paredes para que pueda devolverle resistencia mecánica. Son materiales filoscópicos. Hay que cuidar la cantidad de humedad a que se le pone a la pieza de madera".

Y agrega: "Resolver de acuerdo a las necesidades de la escultura y los materiales que se debe restaurar. Nunca se debe utilizar un material que ponga en riesgo a la escultura. Se le hizo un estudio, limpieza y restauración fotos del antes y después de la imagen de San José en la capilla Hospital".

Adorni es artista plástica, restauradora de muebles y objetos antiguos, escultora, ceramista y pintora. En su trayectoria, realizó trabajos similares en imágenes del Hogar Don Orione de Rafaela y de Buenos Aires, y en la capilla de Lehmann. Cuenta con su taller Crearte en el que da cursos de pintura, dibujo, cerámica y escultura.