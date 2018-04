Fragmentos de cartas

Durante el acto se leyeron algunas cartas intercambiadas entre soldados y civiles durante el conflicto, lo que constituyó el momento más emotivo de la ceremonia, fragmentos que "forman parte de la historia detrás la historia, la historia más íntima, la que quedó guardada en las mesitas de luz de padres, madres, hermanos, excombatientes; los sentimientos, las ideas, la verdadera vida que transcurría detrás de los titulares de los grandes medios de comunicación de la época", se expresó.

La rafaelina Ana Rosa Fontanetto, a sus 16 años, envió una de esas cartas a un soldado anónimo. Fue entregada a Jesús Salvador Romero, un soldado tandilense (que estuvo presente en el acto), y le contestó esa carta.

Ana Rosa Fontanetto leyó:

“Islas Malvinas, 29 de mayo de 1982: “Querida amiga: Espero que al recibir estas líneas te halles bien.”

“Es muy lindo el lugar en que me encuentro, estoy rodeado de sierras y me hace recordar a mi ciudad porque allí también hay muchas sierras”.

“Te voy a contar lo que yo hacía cuando era civil. Trabajaba de armador de cielorrasos por mi cuenta, y cuando dejaba de trabajar me iba al gimnasio y me entrenaba para el deporte que a mí me gusta, que es el box. Te cuento que hice algunas peleas pero no pude seguir porque, ya ves, me tocó la colimba”.

“Espero que esta carta no sea aburrida para vos, te cuento todo esto porque así me entretengo un rato.”

“Ana, perdóname la letra y las hojas en que te escribo, pero es que me quedé sin papel para carta, espero que me sigas escribiendo así podemos llegar a ser grandes amigos y si llega a ser posible algún día conocernos personalmente. Te diré que nosotros le pedimos a Dios que esto termine pronto, vos no te das cuenta de las ganas que tengo de ver a mi familia”.

Luego de esta lectura, Fontanetto y Romero entregaron un cuadro con la reproducción de la carta al presidente del Centro y Museo de Excombatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, a modo de donación.

Del mismo modo, alumnos de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, de Capilla Fassi, Egusquiza, escribieron una carta a Gerardo, un exalumno de la misma escuela que estaba en la guerra.