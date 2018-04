Messi quiere la revancha

Sentado en la platea, masticando bronca, sin poder ayudar de la manera que mejor sabe hacerlo, Lionel Messi sufrió el 6 a 1 con la Selección frente a España. Ese martes 27 de marzo quedó en la historia por tratarse de una de las mayores goleadas en contra que recibió el equipo argentino y también quedó clavado en el corazón del capitán. Es por eso que al preguntarle si le gustaría enfrentar al conjunto español en el Mundial, no dudó."Ojalá. Si se da querría decir que Argentina está en la final y, por lo tanto, lo firmaría ya mismo. Sería un partido especial, llevo mucho tiempo viviendo en España, conozco bien a los jugadores, tengo amigos en la selección española. Ojalá que se dé... ¡Pero siempre y cuando gane la Argentina!", contó Leo.Y su deseo, lógico, es el mismo que millones de argentinos. Aunque el 10 sabe que nada será sencillo. Y mucho menos frente a España. "Hizo unas Eliminatorias muy buenas, es claramente una de las candidatas al título. El nivel de los jugadores es espectacular y siempre es un rival a vencer para el resto de selecciones", reconoció en diálogo con la revista de la Federación Española de Fútbol.Y siguió: "En el Mundial de Brasil se quedaron afuera antes de lo previsto, pero seguro que en el de Rusia van a estar peleando hasta el final" .España, entonces, es uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo para Messi. Aunque no es el único. "¿Brasil, Alemania o España? Seguro que esas tres selecciones son de las mejores del Mundial, pero hay muchas otras que también pueden ganarlo. No habrá partidos fáciles par nadie".Pensar en Qatar 2022 parece una locura a esta altura. Justamente antes del amistoso que la Selección disputó frente a España, el propio Messi contó que el de Rusia es la última chance de una generación de futbolistas para levantar la Copa. Y él se incluyó. Sin embargo, el rosarino todavía no le pone fecha de vencimiento a su carrera. Y lo demostró al preguntarle cuándo pensaba retirarse."¡Esa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo! ¡Ojalá que sean unos cuantos años más! Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles... Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol; quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará", reconoció.