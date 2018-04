Frigerio en el acto oficial en Ushuaia

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Sin la presencia del presidente Mauricio Macri, en Tierra del Fuego se realizó ayer el acto oficial para conmemorar el 36° aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas. El mandatario recibió a un grupo de veteranos en la Quinta de Olivos, mientras en Plaza de Mayo hubo una concentración con críticas al Gobierno.El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, encabezó en Ushuaia el acto oficial por el 2 de abril, a 36 años de la guerra de Malvinas con el Reino Unido, y pidió buscar "caminos inteligentes para avanzar en el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas". "Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y la Justicia", enfatizó el funcionario nacional."Por tercer año consecutivo tengo el honor de estar hoy acá un 2 de abril para rememorar la gesta de recuperación de lo que es legítimamente nuestro, de lo que nos corresponde por derecho a los argentinos, que es la soberanía de Malvinas. Muchos de nuestros héroes murieron por defender ese suelo patrio para que flameara nuevamente allí nuestra bandera. Por eso, Malvinas moviliza tanto", sostuvo Frigerio.El funcionario nacional resaltó, además, la identificación de soldados argentinos caídos durante la guerra y el viaje de los familiares para rendir homenaje a sus seres queridos. "Fue un suceso muy importante para muchos familiares después de años de lucha, de no rendirse e insistir. Pudieron hacer un viaje histórico a las Islas, nuestras Islas, para visitar las tumbas de sus hijos, hermanos, maridos, padres, que hasta hace poco no tenían nombre", señaló el ministro.En Tierra del Fuego, Frigerio continuó: "Pudieron dejarle una flor, un rosario, una vela. Pudieron acariciar la placa con el nombre del ser querido en el lugar donde está enterrado, abrazarse y honrar juntos a sus héroes. Ahora saben dónde están. Y muchas veces, saber permite sanar. Hoy muchas familias pueden tener un poco de paz y alivio".Además, destacó la conformación de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, que a partir de ahora "está integrada por representantes de todos los Veteranos de Guerra, a partir de la participación democrática y el federalismo, con representación de todas las provincias"."Estos 36 años de la gesta nos tienen que permitir mirar hacia el futuro para encontrar caminos inteligentes y avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y la Justicia", expresó el ministro.Participaron, entre otros, el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando; el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; el ex vicepresidente Julio Cobos; y el director del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Mauricio Collelo.