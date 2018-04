Cristina contra De Vido en escuchas telefónicas

BUENOS AIRES, 3 (NA). - En la nueva escucha filtrada de sus conversaciones con el actual titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, la ex presidenta Cristina Kirchner despotricó contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, de quien dijo que la "hinchó bastante las pelotas" por quedarse "calladito" frente al escándalo de corrupción que involucró al ex secretario de Obra Pública José López.

La escucha difundida en la noche del domingo por América TV corresponde al 30 de junio de 2016, y el diálogo se inicia con Parrilli sugiriéndole a la ex jefa de Estado que se presente como querellante en la causa que contra López para despegarse del caso.

En ese contexto, se despachó en duros términos contra De Vido: "Lo de De Vido me hinchó bastante las pelotas, porque calladito la boca está".

Antes, el ex secretario general de Presidencia y ex titular de la AFI le había comentado a Cristina Kirchner que había hablado con el abogado Eduardo Barcesat, quien le había sugerido dos estrategias para defenderse en el caso que involucraba a López.

"Una es que vayas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la falta de Justicia en la Argentina; la otra es que te presentes como querellante en la causa de López para que investiguen a los empresarios, porque vos fuiste una víctima", le señala Parrilli, a lo que la ex jefa de Estado responde que le "parece bárbaro".

En una segunda escucha revelada en el mismo programa de televisión, Cristina Kirchner le comenta a Parrilli su deseo de que el presidente Mauricio Macri concluya su mandato: "Tiene que durar cuatro años".

"Sí, si no terminamos a los tiros. Hay que generar expectativa", acotó Parrilli. .



OTRA CITACION POR

PRESUNTA CORRUPCION

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pedirán en las próximas horas la citación a indagatoria de Cristina Kirchner por los contratos entre su hotel Alto Calafate y la empresa Aerolíneas Argentinas por los pagos millonarios en hospedaje a personal de la empresa entre 2009 a 2015.

El requerimiento ya fue firmado y será presentado en las próximas horas ante el juzgado de Julián Ercolini, donde se investiga a Cristina Kirchner por el alquiler de plazas hoteleras por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

En total fueron nueve los contratos entre el hotel y la empresa Aerolíneas Argentinas por un total de 16 millones de pesos. La citación requerida por los fiscales también abarca a los ex directores de Aerolíneas Argentinas Julio Alak y Mariano Recalde, así como a los empresarios Báez y Osvaldo Sanfelice.

Entre 2008 y 2013 la administración de Alto Calafate y otros hoteles quedó en poder de la empresa Valle Mitre, de Báez, y desde allí le sucedió el empresario inmobiliario y socio de Máximo Kirchner, Sanfelice.

La acusación es por las sumas que Aerolíneas Argentinas pagó en concepto de alquiler de plazas hoteleras, "interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia con que debe manejarse el patrimonio público".

Fueron unas 26.000 habitaciones pagadas por Aerolíneas Argentinas al hotel propiedad de los Kirchner y para alojar a personal de la empresa.

La sospecha está dada porque desde Aerolíneas Argentinas no se barajaron otras alternativas de hospedaje o sobre cuestión de montos, en pos de buscar una opción más económica. Incluso se sospecha de una contratación directa pues se omitió lo previsto en el manual de contrataciones de la empresa que fija que al superar los 1.000 dólares se debía hacer un concurso cerrado, algo que no se hizo.