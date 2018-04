"Yo sí pongo las manos en el fuego, es inocente"

El ex subsecretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta se diferenció ayer de la senadora Cristina Kirchner y dijo que él "sí" pone "las manos en el fuego" por el ex ministro de Planificación Julio de Vido, porque "es inocente".Recientemente liberado tras permanecer 121 días en el penal de Marcos Paz en el marco de la causa por importación de gas licuado al país, el ex funcionario kirchnerista dijo que "no se arrepiente de nada" y que se siente "orgulloso" de la tarea que hizo junto a De Vido en la cartera de Planificación.