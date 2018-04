Comienza la preventa de la nueva Nissan X-Trail en Argentina

La Nissan X-Trail ha llegado nuevamente al país. Si bien todavía no se ha realizado el lanzamiento oficial que será en este mes, la marca japonesa ha iniciado la preventa que estará disponible hasta el 21 de abril.La nueva X-Trail ya se había visto en la Argentina este verano en el stand de Nissan en Cariló y en la Expoagro 2018. Allí se exhibía junto a la Frontier SE Plus, la Kicks Special Edition y la Murano. Por entonces se anticipaba que la comercialización sería a partir de Abril.Según el fabricante, la X-Trail es uno de los vehículos de Nissan más vendidos a nivel global. En su tercera generación desembarca en su versión Exlusive que ofrece un motor de 2.5 litros y 171 caballos de fuerza. Este propulsor se asocia con una caja automática CVT.Como parte del concepto de la Movilidad Inteligente de Nissan, otorga Intelligent Ride Control que reduce los movimientos bruscos al ajustar el torque del motor si el auto pasa por desniveles, junto a la tracción integral en las cuatro ruedas, Intelligent Trace control que reduce el sub-viraje y el Intelligent Engine Break que detecta la condición del camino.Por otra parte, la Nissan X-Trail competirá en el Segmento C con rivales como la Honda CR-V, la Toyota RAV4 y la Hyundai Tucson.Quienes quieran acceder a la preventa deberán registrarse en la web de Nissan Argentina y reservar su unidad. La firma asegura que además del precio promocional recibirán las barras portaequipajes bonificadas y un smart watch de regalo. Su precio es de 959.900 pesos.El tiempo de reserva se extiende hasta el 21 de abril próximo cuando acabe la preventa. Así con el arribo de la X-Trail, Nissan aumenta su oferta SUV en el mercado local. (Fuente: Conduciendo.com) .