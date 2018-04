Al ser consultada sobre qué hace el presidente Mauricio Macri ante sus reclamos, Elisa Carrió sostuvo que "escucha, y a veces hace caso y a veces no". "Hay una parte de Macri que quiere otra Argentina y otra que lo lleva a Angelici", advirtió una verborrágica y transparente Carrió que no se calla nada y no le importa el "que dirán".