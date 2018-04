Pidió ayuda en Violencia Familiar, y fue manoseada

Una mujer acudió al área de Atención Psico Jurídica de Violencia Familiar de la ciudad de Rosario a fin de solicitar asesoramiento, y fue atendida por un psicólogo que la manoseó en un consultorio.

Una mujer se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (Fiscales) para dar cuenta de que un empleado de la Dirección de Atención de Violencia de Género, quien le dijo que era piscólogo, la atendió en su consultorio y abusó de ella.

El abogado de la víctima, Lionel Dvortetz, confirmó que la denuncia fue realizada el 28 de marzo en la sede de Fiscalía y que mañana se presentará una ampliación. "Ella se presentó la semana pasada y el caso fue tomado por la fiscal (Nora) Marull", dijo a La Capital el letrado.

"Una vez que sucedió el hecho, mi clienta volvió a la oficina, se entrevistó con las directoras del área y ellas la convencieron de hacer la denuncia ese mismo día, por lo que fue al Ministerio Público de la Acusación donde arribó con dos abogadas de la Municipalidad que le dieron acompañamiento", relató Dvortetz.

MOTIVO DE UNA DENUNCIA

La denunciante tiene 37 años y se dedica a vender viandas en oficinas municipales, por lo que ante una compleja situación familiar decidió solicitar ayuda en una de las dependencias a la que solía llevar pedidos. La relación conflictiva de su hijo de 14 años con el padre fue el detonante que el pasado 22 de marzo se agravó con insultos y amenazas por parte del progenitor.

Al respecto, Dvortetz dijo "mi clienta se acercó al Area de Atención Psico Jurídica de Violencia Familiar, ubicada en Santa Fe 638, donde fue atendida por uno de los empleados municipales. Entonces, el único varón que trabajaba en la sección y que era psicólogo le ofreció atenderla en su consultorio, y le dio un turno urgente".

ACTITUD DEL PSICOLOGO

La mujer contó que en un consultorio fue entrevistada por el profesional, quien no sólo le pidió detalles de su historia familiar sino también sobre sus deseos como mujer.

Además, comentó que aunque trató de evadir las preguntas, se sintió incómoda y manifestó que no quería hablar sobre ello.

En tanto, el hombre en forma insistente le dijo "vos no sos de arreglarte mucho, ¿no?', y me hablaba sobre mi cabello. Me pidió que me saque la colita del pelo, y yo todo el tiempo intenté ignorarlo y seguir la conversación. Hasta ahí me sentía incómoda pero pensaba que era normal", reveló la víctima en la denuncia judicial.

Así las cosas, hablando de su madre la mujer se quebró en llanto y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando el psicólogo se trasladó hacia el sillón donde estaba sentada y la abrazó.

"Aún suponía que se trataba de un gesto de contención, pero luego comenzó a besarme y a manosearme. Cerré los puños y la boca, quedé paralizada por el asco y la sorpresa, después reaccioné, lo empujé con fuerza para sacármelo de encima, le decía desesperada ¿qué haces?", comentó la denunciante.

RESPUESTA DEL PSICOLOGO

De acuerdo a la mujer, como respuesta el empleado de Violencia Familiar le dijo "negrita quédate dos minutos más que te parto en cuatro".

En definitiva, la mujer pudo escapar y a los pocos días volvió a la misma oficina de la Municipalidad donde le explicaron que el psicólogo "cumple tareas administrativas y no profesionales".

Y la alentaron a la mujer a presentar una denuncia en Fiscalía, instancia que finalmente se cumplimentó.